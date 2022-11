Dans un monde qui bouge, le Monde arabe pourra-t-il faire face aux défis actuels, notamment assurer sa sécurité alimentaire, réunifier ses rangs tout en réactivant le vieux rêve de l'Union économique arabe, avec son marché commun, sa monnaie unique...dans un espace géographique où les citoyens arabes pourront se déplacer sans visas? C'est ce à quoi tente de répondre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Abdelhamid Abdaoui. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale Alger chaîne 3, à quelques heures de l'ouverture officielle du 31e Sommet arabe à Alger, il affirme que les travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, préparatoires au Sommet d'Alger, augurent de la réussite de ce rendez-vous.

«Le Sommet arabe d'Alger est une réussite incontestable. La préparation de pareil événement requiert beaucoup de temps pour échanger autour de différentes questions politiques et économiques. Il y a eu un avant- Sommet, et les évaluations d'étapes que nous avons effectuées plaident en faveur d'une réussite du Sommet, notamment au plan organisationnel et logistique», affirme l'invité de la radio qui indique que l'Algérie a mobilisé de formidables moyens, particulièrement sur les plans technique et technologique. «C'est le premier Sommet arabe sans papiers. Une réalisation extraordinaire qui sous- tend un gain économique énorme., ce qui rend compte des capacités de l'Algérie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le défi est relevé surtout que la Ligue des États arabes était la première, à avoir demandé que l'événement se fasse sans papiers. Pari réussi!» se réjouit Abdelhamid Abdaoui qui renvoie également au fabuleux ouvrage abattu par la diplomatie algérienne. «Une diplomatie discrète et efficace mais dont les réalisations retentissantes parlent souvent pour elle», décrit-il en rappelant que les diplomates algériens ont capitalisé une grande expérience dans le règlement des conflits.

«L'Algérie revient en force sur la scène régionale et internationale. Les orientations avisées du chef de l'État ont donné des résultats», souligne-t-il. Les rapports internationaux ont évolué et il y a une nouvelle configuration du monde qui se dessine, d'où la nécessité de procéder à la réforme de la Ligue arabe afin de donner davantage d'efficacité à l'action commune, déclare Abdelhamid Abdaoui. La réforme de cette organisation, prônée par l'Algérie, souligne le diplomate algérien, permettra aux pays arabes de faire face aux «menaces de nature sécuritaire qui les guettent» et de «relever les défis du développement et de la sécurité alimentaire». Rebondissant sur le thème de l'unité économique, Abdelhamid Abdaoui estime que «la réalité étant ce qu'elle est, le constat ne peut être qu'amer. Le Monde arabe ne dispose pas d'un marché unique. Il est le seul bloc géopolitique à ne pas disposer d'un espace d'échange économique commun alors que les plus grands capitaux se trouvent à son niveau». « Au lieu de capter les capitaux il est devenu exportateur de capitaux, alors que des régions entières du Monde arabe ont soif d'investissements», se désole-t-il, non sans ajouter que la Ligue arabe travaille «dans ce cadre mais la tâche ne sera pas facile pour autant».