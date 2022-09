Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a tenu, jeudi à Alger, une rencontre de concertation avec les syndicats agréés du secteur, sur le mode d'enseignement à adopter durant l'année scolaire 2022-2023. Dans une déclaration à la presse, Belabed a précisé que cette rencontre avait pour objectif de «consulter les syndicats agréés du secteur» sur le mode d'enseignement à adopter durant cette année scolaire. Rappelant l'adoption, par la tutelle, d'«un système de scolarité exceptionnel», depuis trois ans, du fait de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, le premier responsable du secteur de l'éducation a relevé «une nette amélioration de la situation sanitaire en Algérie et dans plusieurs pays dans le monde». À cette occasion, il a rappelé les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur «la nécessité d'écouter attentivement les partenaires sociaux», citant, dans ce cadre, la tenue, lundi dernier, d'une rencontre avec les associations des parents d'élèves. De surcroît, une réunion est prévue, dans l'après-midi, «sous l'autorité du Premier ministre, à laquelle prendra part le ministre de la Santé et durant laquelle seront exposés tous les avis et les recommandations, notamment du Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus», a-t-il expliqué. À l'issue de la réunion, «il sera décidé, du mode d'enseignement à adopter avant de l'annoncer, pour prendre les dispositions nécessaires au niveau des directions de l'éducation et parvenir à élaborer les emplois du temps», a-t-il conclu. (APS)