Le ministère du Commerce a mené en 2020 des actions de sensibilisation en direction de plus de 140 000 opérateurs économiques et quelque 576 000 consommateurs, selon un rapport-bilan des activités d’information et de communication des services extérieurs du ministère du Commerce.

Ces actions ont porté sur les nouvelles promulgations de textes réglementaires et législatifs relatifs aux biens et services, d’une part et sur la vulgarisation de la culture de consommation rationnelle auprès du citoyen d’autre part.

Ainsi, plus de 4 000 manifestations d’information (journées d’études, séminaires ...etc) et près de 24 000 actions de sensibilisation ont été organisées en faveur des opérateurs économiques ce, en sus, de trois sessions de formation et 730 autres campagnes de sensibilisation et de contrôle tout en respectant les dispositions arrêtées pour juguler la propagation de la Covid-19.

Concernant les consommateurs, les mêmes services ont organisé exactement 1 544 actions de sensibilisation et 5 831 opérations d’information, qui ont enregistré une baisse par rapport à l’année 2019 du fait des mesures préventives appliquées contre la propagation du Coronavirus.

Ces activités ont connu « une large participation » de la société civile, (Associations de protection du consommateur, l’Association des droits de l’homme, l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) et les Scouts musulmans.

Les thèmes retenus abondent globalement dans un seul sens, en l’occurrence la qualité, la protection du consommateur et la lutte contre la propagation de la pandémie de de Covid-19, en termes d’hygiène. L’essentiel de ces thèmes a été axé autour de la vulgarisation des textes juridiques et réglementaires encadrant la protection du consommateur, la répression de la fraude et la généralisation des divers arrêtés ministériels et de wilayas, en particulier ceux de la santé.