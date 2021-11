Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a présidé, hier, au siège du ministère à Alger, une cérémonie commémorant le 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre. La cérémonie s'est déroulée en présence, notamment de l'ancien président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, de l'ancien ministre d'Etat du Sénégal, Abdoulaye Bathily, et de la fille de l'ancien leader ghanéen Kwame Nkrumah, ainsi que des moudjahidine, des cadres et des employés du ministère des Affaires étrangères. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de la communication, de l'information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Noureddine Sidi Abed, a indiqué que «l'Algérie, dont l'histoire remonte à des milliers d'années, fait aujourd'hui, l'objet d'attaques et de campagnes hostiles visant son unité, ce qui constitue une preuve édifiante qu'elle est sur la bonne voie, déterminée à défendre, sans relâche, ses intérêts vitaux et sa sécurité, et à recouvrer son rôle pionnier et la place qui lui sied». Sidi Abed a mis l'accent sur l'intense activité diplomatique qui a accompagné la lutte armée, et qui s'est poursuivie jusqu'à ce que le slogan «Algérie française» s'effondre grâce aux sacrifices de millions de chouhada.