Le ministère de l'Education nationale a annoncé, aujourd'hui, le retour au système d'enseignement habituel pour cette année scolaire (2022-2023) dans tous les cycles d'enseignement et l'abandon du système exceptionnel, affirmant qu'il s'agit d'une décision prise en application des instructions et orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la consultation des partenaires sociaux et suite aux rencontres avec les organisations nationales des parents d'élèves et des syndicats agréés."Le ministère de l'Education nationale annonce le retour, dès cette année scolaire, au système d'enseignement habituel dans tous les cycles d'enseignement selon les normes établies à cet effet, et l'abandon du système exceptionnel", précise la même source, relevant que cette décision fait suite aux conclusions de la réunion consacrée à cette question tenue sous la présidence du Premier ministre en présence des ministres de l'Education nationale et de la Santé.Le ministère de l'Education nationale a affirmé, dans ce cadre, sa "disponibilité à prendre les mesures organisationnelles et éducatives nécessaires en cas de besoin".Il s'agit, poursuit la même source, d'une décision entrant dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, et prise en application des conclusions du Conseil des ministres, tenu dimanche dernier, dans le volet relatif à la rentrée social, où la date de la rentrée scolaire a été fixée au mercredi 21 septembre 2022.Elle intervient également "en application des instructions et orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune relatives à la consultation des partenaires sociaux et suite aux rencontres avec les organisations nationales des parents d'élèves et des syndicats agréés", a-t-on précisé. Le ministère de l'Education nationale a appelé tous les membres de la famille éducative à la mobilisation et l'unification des rangs afin de garantir le succès de la rentrée scolaire et d'assurer un départ réussi de cette année scolaire, conclut la même source.