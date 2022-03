Émoi et désolation. Les réseaux sociaux se sont enflammés. L’infanticide perpétré à l’encontre de la petite Hanane, âgée de 9 ans, alimente les sujets des discussions. Cette affaire, portant l’estampille d’infanticide, est désormais entre les mains de la justice. Idem pour le bourreau de la petite, qui vient de faire l’objet du mandat de dépôt. C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le juge d’instruction près le tribunal de Ghriss près la cour de Mascara, Slimane Miloud Othmane. «L’auteur présumé du meurtre de la petite fille Hanane, âgée de 9 ans, est en détention préventive, en attendant le procès», a-t-il expliqué, soulignant que «le mis en cause, B.N., âgé de 36 ans, est poursuivi pour les chefs d’inculpation de meurtre, avec préméditation et de vol». La même source, expliquant les faits, est revenue, avec force détails, sur cette affaire qui remonte à mardi dernier. Tout a commencé au milieu de la même journée lorsque le père de la victime s’en est remis à La brigade de la Gendarmerie nationale de la commune d’Aïn Fras, faisant part de la disparition de sa fille Hanane, demeurant au village Laâbana dans la municipalité sus-citée, depuis 11 h du matin. Une enquête a été aussitôt ouverte, a affirmé le procureur de la République près le tribunal de Ghriss, ajoutant que «les éléments de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux».