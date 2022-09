Les rames du métro d'Alger, à l'arrêt depuis les premières heures de la matinée d'hier ont repris leur circulation, aux environs de 16 h. La paralysie du trafic a duré ainsi plus de 10 heures, en raison d'un mouvement de protestation, à la surprise générale, initié par des travailleurs de l'entreprise. Il s'agit des travailleurs du poste de commande centralisé (PCC) et les conducteurs du métro d'Alger. Ces derniers ont observé, hier, à partir de 5h du matin (heure du premier départ des trains de métro) un sit-in pour protester contre «la dégradation des conditions de travail» et pour dénoncer «de mauvais comportements de certains responsables de l'entreprise» a-t-on constaté. La reprise a ainsi eu lieu juste avant les heures de grande affluence au grand soulagement des usagers du métro. Les longues heures d'inactivité du métro ont pénalisé de nombreux citoyens, étant donné que ce type de transport est très prisée par les Algérois et ceux de passage dans la capitale. La décision des grévistes de reprendre du service a été prise, après des pourparlers engagés par la direction de l'entreprise. Et pourtant, le courant ne semblait plus passer entre les protestataires et la direction de l'entreprise. Les grévistes avaient même menacé d'entrer dans une grève ouverte. «Nous organisons ce sit-in pour protester contre les conditions de travail insupportables, et nous dénonçons la nouvelle convention collective, qui est une insulte proférée à notre encontre par la directrice et par d'autres responsables», avait expliqué dans la matinée d'hier à L'Expression un conducteur désirant rester sous couvert d'anonymat.