L'Algérie fête, aujourd'hui, la Journée de l'étudiant. Celle-ci vient rappeler chaque année, le mouvement de grève initié par les étudiants algériens en 1956. Le 19 mai précisément, ordre leur a été donné par la direction de la révolution de rejoindre la lutte armée pour l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la République a adressé un message à l'ensemble des étudiants algériens, les incitant à renouveler «l'alliance avec leurs ancêtres universitaires et lycéens. Ceux qui ont annoncé la grève des études en 1956». Un acte politique fort qui, depuis, lie le peuple à une jeunesse instruite et consciente de son rôle dans le combat libérateur du pays. «Les étudiants universitaires et les lycéens ont fait de cette journée mémorable et de cet événement historique un point de départ, pour s'engager dans la lutte armée», a écrit le chef de l'État dans son message aux étudiants. Le propos n'est certainement pas anodin. Il invite à mesurer l'importance historique du message estudiantin adressé au peuple algérien, confirmant la justesse de son combat. L'administration coloniale, qui voulait réduire de la portée du premier novembre 1954, était elle aussi destinataire d'un message fort, la mettant face à ses mensonges. À partir du 19 mai 1956 «la révolution s'est renforcée par des compétences scientifiques», fait remarquer le chef de l'État, comme pour mettre en évidence le saut qualitatif produit par l'engagement des étudiants dans les unités combattantes de l'ALN. Cet apport en matière grise a constitué, souligne le président Tebboune, «un soutien fort à la révolution».

Après ce nécessaire et important rappel historique, le président de la République revient au présent et affranchit les étudiants sur la fierté de la nation «de ce que l'université réalise chaque année avec les promotions successives de diplômés». Depuis l'indépendance du pays, l'institution universitaire a formé quelque 5 millions d'ingénieurs, docteurs et autres diplômés du supérieur. Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de saluer le rôle joué par la famille universitaire dans le développement d'un secteur qui à l'aube de l'indépendance n'existait, pour ainsi dire, pas. 60 ans après, le pays compte plus de 12 millions de scolarisés, dont plus 1,5 million d'universitaires. Ces pionniers de ce qui allait devenir l'École algérienne et l'Enseignement supérieur avec ses dizaines d'universités, ses Écoles supérieures... ont fait des efforts considérables au service de la nation. Le président Tebboune cite dans son message, les lycées nationaux dans les spécialisations scientifiques précises, les pôles d'excellence, les nombreux nouveaux laboratoires de recherche... à partir de ce substrat intellectuel, le chef de l'État préconise d'élever le niveau de performance pédagogique, améliorer la qualité de la formation et élever les compétences des diplômés. Tout un programme.