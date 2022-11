Le monde célèbre, aujourd'hui, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, le président de la République a mis en exergue dans un message publié, hier, sur le site Internet de la Présidence, l'urgence d'agir pour une solution juste à la question palestinienne. En affirmant que la solidarité avec le peuple palestinien ne saurait se satisfaire de discours, le chef de l'État a souligné la nécessité d'adopter des actions efficaces «qui conduisent à une solution finale» au problème qu'affrontent les Palestiniens, et «leur permettent de vivre dans la dignité et la pleine souveraineté sur leur terre». Le président Tebboune préconise également l'intensification des actions qui répondent aux tentatives «visant à ignorer la cause palestinienne», donnant un sens concret à ses propos en soulignant que «c'est ce que l'Algérie a toujours cherché à faire».

La volonté algérienne s'est, en effet traduite, «sous ma supervision directe et personnelle», en accueillant «des rounds de réconciliation entre les factions palestiniennes». Cela s'est passé en octobre dernier à Alger et «ont abouti à l'adoption de la ‘' Déclaration d'Alger''», a rappelé le chef de l'État, non sans souligner le soutien apporté par «le secrétaire général des Nations unies, le secrétaire général de la Ligue des États arabes et de nombreux pays».

Le président de la République a rappelé le but poursuivi par la «Déclaration d'Alger», celui d'obtenir «la mise en place effective d'une véritable plate-forme à l'effet de mettre fin à la division et parvenir à un rassemblement autour de revendications unifiées». L'oeuvre unificatrice de l'Algérie a un seul objectif qui consiste à garantir «la justice pour le peuple palestinien et le recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté qui lui ont été volées pendant de nombreuses décennies», relève le président Tebboune dans son message.

Le chef de l'État ne se contente pas du résultat acquis à Alger et rappelle s'être engagé «lors du récent Sommet arabe d'Alger à placer la question palestinienne comme un premier enjeu central à la lumière de la situation internationale actuelle». Et de souligner: «Nous avons affirmé dans les résolutions et les conclusions» dudit Sommet, «notre adhésion et notre absolu soutien aux droits inaliénables du peuple palestinien à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement d'un État de Palestine indépendant et pleinement souverain, aux frontières du 4 juin 1967, et sa capitale est Al-Quds Al-Sharif», affirme le président de la République.

Ainsi, la posture courageuse que l'État algérien partage avec son peuple, donne à la célébration de la Journée internationale de la Palestine une dimension particulière, qui se traduit par la nécessité de «rappeler à la communauté internationale ses responsabilités historiques, politiques, juridiques, morales et humaines», à l'égard du peuple palestinien, a encore noté le président Tebboune. «Ce dont le peuple palestinien a besoin, c'est que la solidarité internationale se traduise par des mesures concrètes», a-t-il asséné, exigeant «une attitude sérieuse et ferme de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale» de l'ONU. Une mobilisation est impérative, «non seulement pour mettre fin à l'intransigeance de l'occupation et son refus d'obtempérer avec une légitimité et des résolutions internationales, mais aussi avec une opposition réelle et forte au système colonial», pratiqué par l'État sioniste. Un système raciste «par lequel l'occupation sape toutes les chances de parvenir à la solution à deux États», insiste le président de la République, soulignant que le sionisme «produit une réalité amère de discrimination et de doubles standards».

Cette journée de solidarité internationale avec le peuple palestinien amène le chef de l'État à interpeller la communauté internationale sur «la nécessité de mettre en oeuvre les dispositions de la quatrième convention de Genève et de s'appuyer sur les principes de responsabilité et d'égalité devant la justice internationale». Cela passe par l'activation des «mécanismes nécessaires de poursuites judiciaires et pénales à l'encontre des violations croissantes commises par l'occupation», rappelle Abdelmadjid Tebboune. Cela tout en mettant en évidence l'obligation pour la communauté internationale d' «assurer une protection internationale au peuple palestinien sans défense».