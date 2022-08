Deux jours après la fin de sa visite en Algérie, Emmanuel Macron a décidé de revenir en images sur les moments forts de son voyage. Ainsi, il a publié, sur son compte Telegram, les photos de sa rencontre avec les Algériens, notamment les jeunes entrepreneurs et sa halte au label de la musique raï, Disco Maghreb. Le président français en a profité pour envoyer un message de remerciements et de fraternité. « Alger, Oran, merci pour votre accueil. Merci à votre jeunesse. Par la culture et le sport, par l'entrepreneuriat, continuons à écrire ensemble ces récits de vies qui nous lient », a-t-il posté. De bon augure pour le futur…