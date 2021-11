Il pleut, il neige et il fait froid. Un temps hivernal qui ne ravit pas que les romantiques! Un ouf de soulagement est poussé par tous les Algériens. Ils sont heureux de voir la sécheresse laisser place à un retour normal des saisons. Leur bonheur devrait se poursuivre durant les prochains jours. Alors que le retour du soleil était annoncé pour demain (jeudi, Ndlr), un nouveau bulletin météo spécial (BMS) annonce une nouvelle série de perturbations otmosphériques à partir de demain. Des pluies diluviennes devraient s'abattre sur le pays jeudi et vendredi prochains, révèle Météo Algérie. Elles toucheront particulièrement le centre et l'est du pays.

Des chutes de neige sont également prévues sur les hauteurs dépassant les 1200 m d'altitude. Une situation qui, selon les prévisions, se poursuivra au moins jusqu'au 19 du mois en cours. Certes, le soleil devrait briller samedi et dimanche prochains, mais cela se fera en alternance avec la pluie. Des éclaircies sont prévues durant ces deux jours, avant de laisser place aux perturbations. Cela si, entre-temps, des BMS ne viennent pas annoncer de violentes tempêtes. Du jamais vu dans le pays depuis plusieurs années. On avait plus l'habitude de vivre un hiver «light», avec quelques gouttes de pluie suivies de la réapparition du beau temps, dès le lendemain.

Là on est au mois de novembre et il pleut déjà depuis près de 10 jours. D'ailleurs, les quantités de pluie qui se sont abattues sur certaines villes du pays correspondent à ceux de toute la saison dernière. À titre d'exemple, la ville de Bordj El Bahri (banlieue est d'Alger) a enregistré 197 mm de pluie depuis le premier du mois en cours. Plusieurs autres villes du Centre ont accumulé plus de 100 mm, depuis le début du mois. De bon augure pour l'hiver, que les météorologues prévoient des plus «rudes», ce qui devrait atténuer la «soif» des Algériens, en proie au stress hydrique...