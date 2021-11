Après les éclaircies du week-end, le mauvais temps est de retour. Une bénédiction après 3 ans de stress hydrique. Sauf que ces averses noient le pays, à chaque fois qu'elles tombent! Hier, une nouvelle fois les automobilistes, notamment ceux du Grand Alger, ont vécu l'enfer. Ils ont, le moins que l'on puisse dire, vécu un début de semaine des plus cauchemardesques. Toutes les issues menant de et vers la capitale étaient presque complètement fermées. Elles ont pris l'eau de toutes parts, devenant presque impraticables. Comme à leur habitude, les axes à grande vitesse se sont transformés en grandes piscines olympiques. C'était, notamment, le cas pour la Route nationale N°5 ou la rocade sud d'Alger.

Les trémies, construites à coup de millions de dinars, n'ont pas échappé à ce grand «plongeon». Nombreuses étaient inondées par les eaux pluviales, à l'image de celle de Beni Messous. Un peu plus loin, du côté du stade du 5 Juillet, c'est tout une route qui s'est retrouvée engloutie par les eaux, emportant avec elles, des voitures. Même constat à Sid Youcef ou encore Aïn Benian, Hussein Dey, Rouiba, Val d'Hydra...

Les crues ont inondé les routes de ces communes, ce qui a failli provoquer l'irréparable. La route entre Bab El Oued et Chevalley quant à elle, était endommagée par un glissement de terrain. Ces intempéries ont également été à l'origine de plusieurs accidents de la circulation. Un camion semi-remorque s'est complètement renversé sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de Baraki. Sur la route de Bouchaoui, une personne a perdu la vie, suite à une collision entre un véhicule de tourisme et un bus de transport d'étudiants. De véritables scènes apocalyptiques qui se répètent à chaque fois que quelques gouttes de pluie tombent sur le pays. Certes, on peut comprendre que les premières précipitations, après la sécheresse, provoquent des inondations. Cela arrive partout dans le monde. Toutefois, cela fait plus de 15 jours que le mauvais temps est là. De plus, les citoyens constatent amèrement que ce sont presque toujours les mêmes endroits qui se retrouvent submergés par les eaux de pluie. Nos responsables sont-ils aveugles pour ne pas avoir constaté ces «points noirs»? Il y a deux semaines, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a piqué une colère en plein Conseil des ministres contre ce genre de défaillance. Il a demandé qu'elles soient prises en charge immédiatement, loin de la «politique du bricolage». 15 jours et plusieurs épisodes pluvieux sont passés, force est de constater que les choses ne se sont pas améliorées. Des sanctions risquent de tomber très prochainement.

Le président de la République ne badine pas avec ce genre de choses, surtout que Dame nature s'annonce très capricieuse pour cet hiver.

D'ailleurs, la météo prévoit des précipitations durant toute la semaine. Il devrait encore pleuvoir jusqu'à jeudi prochain, avec des pluies dépassant les 100 mm localement.

Le soleil va pointer le bout de son nez durant le week-end prochain avant de laisser place à un nouvel épisode pluvieux.

Le pays va-t-il être paralysé de la sorte, durant tout l'hiver? Inconcevable...