C’est l’un des plus grands combattants qu’à enfantés l’Algérie. Un monument de la Révolution algérienne et un martyr tombé au champ d’honneur. Pourtant, son nom est inconnu du grand public. Il s’agit de’Abdelbaki Chouchane. Né en 1904 dans un douar de Chelghoum El Aïd dans la wilaya de Mila, il sera élevé par une famille de Constantine, après la mort de ses parents. Une ville où il fera ses premiers pas dans la politique. Ensuite, il intégrera le Parti du peuple en 1952, année de son mariage. Arrêté le 29 octobre 1952 par l’armée française pour ses activités, il a été incarcéré au pénitencier d’El Koudia. Il y passera 6 mois. Après sa sortie, décidé à lutter contre les colons, il rejoint la révolution armée en 1954. Il combattra aux côtés de Messaoud Boudjriou et Kala Omr. Son rôle dans la révolution exigeait de lui de nombreux déplacements et il fut un grand dirigeant. Lors de son engagement, ses activités furent une seconde fois démasquées par l’armée française. Il accomplit alors une opération en tirant sur un policier et prit le maquis aux côtés des moudjahidine. Il a été au maquis d’El Milia, wilaya de Jijel aux côtés de nombreux martyrs ayant servi dans cette région. Depuis,il fut l’un des plus recherchés. N’ayant pas pu l’arrêter, l’armée française utilisa la méthode du chantage en plaçant ses deux filles dans un orphelinat. Ses deux filles peuvent même en témoigner aujourd’hui car elles étaient en âge de se souvenir. Peiné, c’est la maman qui a réussi à les récupéreré grâce à l’indulgence d’une sœur chrétienne. Néanmoins, elles seront privées d’école et la maman subira les pires châtiments car le moudjahid Abdelbaki Chouchane ne répondra jamais à ce chantage. Il mènera plusieurs opérations contre les colons et a réussi à leur faire subir des pertes énormes. L’armée française n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus, malgré les moyens mobilisés. En 1957 il tombe au champ d’honneur suite à un bombardement dans une opération de ratissage au lieudit « El Makla »du côté de Grarem Gouga, dans la wilaya de Mila. Depuis son assassinat aucun hommage ne lui a été rendu. Sa famille souhaite qu’une telle omission soit corrigée.