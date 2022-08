Nouvelle victoire de l'Algérie. Le Marocain Ahmed Raïssouni a démissionné, aujourd’hui, de son poste de président de l’Union internationale des oulémas musulmans après avoir proféré des propos attentatoires à l’intégrité territoriale de l’Algérie et de la Mauritanie. Raïssouni a indiqué dans un communiqué annonçant sa démission qu’il reste attaché à ce qu’il qualifie de « positions et des avis inaliénables et ancrés qui ne sauraient être marchandés ». Il semblerait donc que les membres de l’Union internationale des oulémas musulmans ait fait pression sur lui afin qu’il quitte son poste. Lui qui jusque- là a refusé de s’excuser pour ses propos inacceptables.