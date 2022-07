L'usage excessif de la force à Melilla qui a conduit à la mort de 37 migrants d'origine africaine continue de susciter des réactions à l'échelle internationale. Rankhumise Sello Patrick, le chargé d'affaires auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger a déclaré, hier, que «le gouvernement sud-africain insiste sur la nécessité d'ouvrir une enquête sur les actes de brutalités commises au Maroc». Cela avant de rappeler «l'obligation de tous les pays de respecter le droit international, de traiter tous les migrants avec dignité». Il intervenait en marge du forum du quotidien El Moudjahid. La demande du diplomate n'est pas la seule. Elle s'ajoute aux appels des membres du Parlement européen, de l'Union africaine et d'un comité spécial des Nations unies à exiger une enquête rapide afin de faire la lumière sur cette tragédie. Les médias montent au créneau pour dénoncer ce «crime contre l'humanité». La politique migratoire du Maroc et la violence avec laquelle il traite les citoyens africains, sur son sol, est digne des «régimes les plus violents que l'humanité ait connus auparavant», a indiqué un article publié sur le média en ligne Le Panafrikanist. L'article en question est intitulé: «Les mauvais traitements infligés aux migrants par le Maroc sont une politique délibérée de crimes systématiques contre l'humanité». Son auteur revient sur «les vidéos atroces relayées par les citoyens et les médias présents sur le terrain», lors du «terrible massacre» du 24 juin dernier. Des pertes en vies humaines par dizaines et des blessés sauvagement traités pour avoir tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis la ville de Nador. «Plein d'images d'une violence extrême, de traitements inhumains et de terribles scènes de détention, les vidéos ont choqué tout le monde, sauf peut-être les autorités marocaines et leurs alliés», a relevé le média. L'Espagne ne manque pas, en effet, une occasion de souligner que «le Maroc est son partenaire stratégique dans la politique migratoire et pousse l'Union européenne (UE) à soutenir le Maroc dans le renforcement et l'équipement de ses forces de police pour ‘'contrôler'' et arrêter la migration africaine vers l'Europe», ajoute la même source, soulignant que «le Maroc a reçu quelque 343 millions d'euros depuis 2014 de l'UE, Le Panafrikanist a rappelé «une analyse de Reporters sans frontières, datant de 2021 et dans laquelle cette ONG a fait savoir que la poursuite de la coopération, en matière de migration, pourrait faire grimper ce chiffre jusqu'à «3,5 milliards d'euros pour la période entre 2020 et 2027». «Et pour cela», poursuit le média, «le Maroc déploie des mesures atroces contre les migrants pour montrer à ses alliés européens à quel point il prend la question au sérieux».