Une première. Dans sa guerre totale contre son voisin de l'Est, le Makhzen ne lésine pas sur les moyens. Le Maroc vient de se doter d'une nouvelle zone militaire, située à l'est du royaume au contact direct avec l'Algérie. Sur instructions du roi Mohammed VI, chef d'état-major général des Forces armées royales marocaines (FAR), une cérémonie de prise de commandement de la zone militaire Est a été organisée début janvier à Errachidia. Une annonce faite par la revue des FAR dans son dernier numéro. La même source précise que la cérémonie a été supervisée par le général de corps d'armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général et commandant la Zone Sud. Et de révéler que la zone militaire Est sera dirigé par le général de division Mohammed Miqdad. Une annonce qui s'apparente à une déclaration de guerre contre l'Algérie. D'ailleurs, le site bladi.net, sous le titre provocateur de «une nouvelle zone militaire pour contrer les velléités de l'Algérie», précise, citant la Revue, que Mohamed Miqdad est un vétéran de la «guerre du Sahara». Histoire de bomber le torse, la revue des Far souligne que ce général de division «compte à son actif une riche expérience dans la conduite des opérations militaires.»

La même source ajoute que «la présence des FAR dans la zone Est sera renforcée dans les années à venir par la réalisation à l'aéroport El Araoui à Nador d'une base aérienne destinée à accueillir les avions de chasse (F-16 et Mirage 2000) ainsi que les drones». Des drones en provenance des États-Unis, d'Israël, de Turquie et même de Chine. Une appétence sans cesse renouvelée. En décembre dernier, le Maroc a entamé des discussions avec Israël Aerospace Industries pour acquérir un lot de drones d'attaque, Harop, dit «kamikaze». Un accord négocié lors de la visite à Rabat de Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense. Une visite ayant permis de lever une partie du voile sur les intentions belliqueuses du royaume à l'égard de son voisin de l'Est. «J'ai pu m'entretenir avec des soldats marocains en off. On a pu constater qu'il y a un excès de confiance. Ces soldats marocains se disent être prêts au combat contre l'Algérie», rapportait le journaliste de I24News qui a accompagné Benny Gantz. «Cette politique de sécurisation de la frontière avec l'Algérie sera consolidée aussi par la construction d'une nouvelle caserne militaire à Jerada» révèle, également, la Revue des FAR. Une nouvelle forme d'escalade. Secret de Polichinelle. Nul besoin de le décrypter, ce message clair est directement adressé à l'Algérie qui, désormais, doit se préparer à l'impensable au rythme où vont les provocations d'un voisin franchement belliqueux. Pourtant dans son discours à la nation à l'occasion du 22e anniversaire de l' accession du souverain au trône, le roi du Maroc, Mohammed VI, se voulait rassurant en affirmant: «Je rassure nos frères en Algérie: vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous.» Mais qu'attendre d'un pays qui a fait de la fuite en avant, de l'immaturité et de la lâcheté, son paradigme?

Une provocation de plus. Persuadé qu'il est adoubé par les puissants de ce monde, Mohammed VI a, de ce fait, la ferme certitude qu'il peut se permettre de franchir des lignes rouges et qu'il aura le soutien de ses alliés dans tous ses desseins expansionnistes. Une erreur de novice. Les Israéliens ne feront pas la guerre à la place des Marocains, plus enclins à la chicha. Au lieu de boire avec les morts, nos voisins de l'Ouest feraient mieux de changer de fusil d'épaule et de commencer par libérer Ceuta et Melilla. Car les menaces, les palabres et les illusions du voisin de l'Ouest franchement belliqueux ne sont que des «fuites en avant comme celle qui consiste à inviter des dirigeants israéliens à nos frontières pour menacer l'Algérie à partir du territoire marocain», a répondu d'emblée le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger qui assurait que « l'Algérie ne fera la guerre qu'en légitime défense». Une menace à peine voilée. Mais à prendre au sérieux.