Le Koweït appuie avec enthousiasme la tenue du prochain sommet de la Ligue des Etats arabes à Alger. Ses dirigeants ont transmis leur plein accord avec Alger et soutiennent les points proposés par l'Algérie à l'ordre du jour de la réunion des chefs d'Etat.

Une victoire, et pas des moindres, de la diplomatie algérienne qui, à travers l'accord de l'émirat, se rapproche de son ambition de réunir un sommet qui restera dans les annales de la Ligue arabe. Cette avancée dans le processus de réunification des rangs n'arrange certainement pas le Maroc, dont la «dépravation diplomatique» qui l'a conduit à pousser la normalisation avec l'Etat sioniste à des limites indécentes, l'oblige à travailler pour l'échec du sommet d'Alger. Parce qu'il a senti l'ampleur de son propre désaveu annoncé, le Makhzen a inventé une histoire rocambolesque en rapport avec l'Algérie et le Koweït. C'est ainsi qu'une information a circulé sur le Net faisant état d'une initiative koweïtienne visant à encourager un dialogue entre Alger et Rabat, dans l'objectif de rétablir les relations entre les deux pays voisins, suspendues par l'Algérie, après les agressions répétées du Maroc. Cette fake news relayée par des sites Internet et des comptes Twitter proches du Makhzen a pour objectif de brouiller les cartes, noyer l'accord koweïtien pour la réunion d'Alger et, partant, transposer la question de fond du sommet d'Alger de la question palestinienne au conflit algéro-marocain.

Les «Spins doctors» de Rabat savent que le pot aux roses sera découvert, mais misent sur la confusion que provoquera la fausse rumeur, pour réduire de l'impact de la victoire diplomatique d'Alger.

Cette façon de faire n'est pas une découverte et les dirigeants marocains ont habitué leur monde à ces petits coups médiatiques où la tromperie et l'absence de tout professionnalisme font très souvent la paire. Il faut savoir que bien avant cette entourloupe sans conséquence sur le déroulement de l'agenda algérien d'ici à la tenue de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères en mars prochain, le Maroc a multiplié les fake news et les annonces invraisemblables. La gesticulation makhzenienne est, bien entendu, destinée à la consommation interne. Il n' y a que l'opinion marocaine, tenue éloignée des véritables enjeux, qui peut croire aux sornettes de son roi.

Dans la réalité, le Maroc n'a aucune espèce d'influence régionale ou arabe. Les prétendus succès diplomatiques annoncés au peuple, ne pourront pas cacher le maintien par l'ONU du caractère non autonome des territoires sahraouis, ni la nomination du chef de la Minurso et encore moins la perte du soutien militaire américain, en sus de l'annulation par les USA de la construction d'un consulat dans la ville sahraouie occupée de Dakhla. Et comble de déshonneur, l'argent dégagé pour le consulat a été transféré sur le compte de la République sahraouie.

À tous ces coups qui réduisent la crédibilité du royaume à sa plus simple expression, est venue s'ajouter l'humiliante normalisation avec Israël, précédée par le scandale retentissant du logiciel espion Pegasus. Ces deux actes, qui révèlent «la diplomatie de voyou» qu'adopte Rabat au grand plaisir des sionistes, ne font pas la force du pays, mais bien au contraire. en s'alliant avec le seul véritable ennemi de son peuple, Mohammed VI a tout simplement cédé sa souveraineté à Tel-Aviv. Endetté à hauteur de 43 milliards de dollars et accumulant des déficits commerciaux d'année en année, le Maroc ne tardera pas à frapper à la prote du FMI. Israël ne le sauvera pas. Il en fera sa base arrière pour frapper les pays qui militent pour la liberté des Palestiniens.

Le père de Mohammed VI, Hassan II, a déjà trahi en livrant au Mossad israélien les minutes du sommet arabe qui s'est tenu à Casablanca quelques mois avant la guerre israélo-arabe de 1967. Le fils suit le chemin du père, mais avec, cette fois, non pas seulement une guerre en jeu. Toute la société marocaine passera par pertes et profits.