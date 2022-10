Une vidéo postée sur les réseaux sociaux est en train de faire le buzz. Le thème concerne le roi du Maroc, Mohammed VI et les raisons de sa longue absence sur la scène marocaine et les véritables décideurs qui dirigent le régime marocain du Makhzen.

Il s'agit d'une déclaration faite par un ancien ministre marocain des droits de l'homme, Mohamed Ziane, qui a appelé à «l'abdication du roi Mohammed VI au profit du prince héritier Hassan III».

L'affaire ne s'arrête pas à ce niveau, l'ex-ministre marocain a fait allusion à une situation gravissime qui frappe de plein fouet le Makhzen, en s'interrogeant sur les véritables dirigeants du régime marocain en l'absence du roi Mohammed VI depuis plusieurs mois.

Poussant le bouchon un peu loin, l'ex-ministre a déclaré que «cette situation dans laquelle se trouve le Maroc est inacceptable.

Le roi est absent, mais il y a le prince héritier, tout est clair. Cela permettra au roi de se reposer et à la monarchie d'assumer ses responsabilités. Si le roi a envie de vivre sa vie, c'est son droit.. Nous voulons sortir de l'ambiguïté et nous voulons savoir qui gouverne le Maroc. Ce n'est pas Moulay Rachid, parce que ce dernier se trouve aux Etats-Unis et en Angleterre», a-t-il rétorqué.

Cette déclaration est fortement défendue par les représentants du front du changement au Maroc. Ces délégués politiques de l'opposition et les militants des droits de l'homme au Maroc s'interrogent, eux aussi, sur l'avenir politique du régime marocain, surtout que l'absence du roi est prolongée. Ils s'interrogent sur les véritables dirigeants qui gouvernent le Maroc. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à désigner le conseiller spécial du roi, André Azoulay connu pour sa connivence avec le Mossad et l'entité sioniste.

Mohamed Ziane a soulevé cette question sans verser dans les précisions, soulignant: «Pour l'instant, je ne souhaite pas donner des noms, je ne veux pas dire qui dirige le pays, l'économie, le sécurité, la politique», et d'ajouter «Est-ce que vous nous considérez comme des bêtes? Quelle considération avez-vous pour nous? Dites-nous ce qui se passe. Voulez-vous nous prouver que la monarchie n'est pas indispensable? Est-ce l'idée que vous voulez véhiculer? C'est ainsi que je vois les choses!», a-t-il appuyé.

Les Marocains commencent à briser le mur du silence et sortent de leur mutisme et la peur s'abat sur eux par la force répressive de la police du Makhzen.

Les révélations du l'ex-ministre marocain des droits de l'homme ont provoqué des réactions politiques et ont été soutenues par une grande partie de l'opposition marocaine. Quant au Makhzen, il a ordonné à ses sbires d'investir les réseaux sociaux pour salir l'image et la réputation de cet ex-ministre, le traitant de tous les noms d'oiseaux.

Les médias à la solde du Makhzen sont allés jusqu'à le qualifier d'obsédé et de malade mental.

C'est dire que l'enjeu de la succession se corse au niveau du palais royal et les rumeurs circulent et se répandent comme une traînée de poudre à propos des vrais décideurs qui gouvernent le Maroc.

Le peuple marocain et son opposition ont réitéré leur volonté d'investir la rue et de se mobiliser pour mettre terme à la situation politique dangereuse qui guette le Maroc et son avenir.

Le rapprochement et la signature des accords de normalisation avec l'entité sioniste a exacerbé davantage la situation de crise qui affecte la scène politique, économique et sociale du Maroc.

Mais l'absence prolongée du roi Mohammed VI a participé gravement au pourrissement de la vie politique marocaine.

La multiplication des déclarations sur l'état du roi et les véritables décideurs qui gouvernent le Maroc, suscitent l'intérêt et dérangent le régime marocain du Makhzen qui est livré à lui-même et dénué du soutien populaire.