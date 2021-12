L'Expression: Le président de l'Autorité palestinienne est depuis avant-hier à Alger. Le contexte de cette visite est hautement symbolique, en ce sens qu'il intervient au moment où le Maroc fait parader les sionistes sur son territoire. Un mot là-dessus?

Noureddine Djoudi: Oui bien évidemment. Il faut se référer à l'évolution de ce problème depuis le temps où le sionisme faisait la démonstration de son expansionnisme, puisqu'il parlait du grand Israël qui allait de l'Euphrate jusqu'au Nil et qui pensait en termes d'expansion, prendre jusqu'à la péninsule Arabique. Par la suite, le régime sioniste a continué à étendre son influence et il ne faut pas oublier que plusieurs responsables israéliens ont toujours déclaré publiquement que leur problème, leur priorité c'était l'Algérie. Il s'est trouvé malheureusement un complice à nos frontières, le Makhzen. Si ce dernier s'était limité à établir des relations diplomatiques comme l'ont fait d'autres pays arabes, à l'extrême limite, ça pourrait être compris. Mais qu'il soit en tant qu'Etat arabe, musulman en plus de tous les titres que s'est accordés le roi, président de la Fondation El Qods, prince des Croyants etc.... et qui se permet de signer des accords de défense, c'est très grave, parce que c'est amener le sionisme avec armes et bagages à notre frontières. À ce moment-là c'est tout l'équilibre du Maghreb qui est en cause, pas seulement l'Algérie.

On a l'impression qu'il y a un transfert du conflit du Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord. N'est-ce pas?

Ce n'est pas un transfert, mais c'est plutôt une extension. Le but du sionisme est d'avoir une domination sur l'ensemble de la planète. L'influence commençait d'abord par l'Afrique, avant de l'étendre partout ailleurs à travers le monde. Ils sont déjà influents au niveau des médias dans des pays européens et aux Etats-Unis. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi, qu'il y a une conjoncture d'intérêts entre certaines sectes américaines très influentes qui parlent du retour du Christ et qu'au préalable de ce retour, il faut qu'il y ait l'extension de l'anti-Christ. Ainsi ces sectes soutiennent que pour que le Christ revienne, il faut d'abord qu'Israël domine le monde. Il y a une incroyable identité de vues dans cette histoire. En tout cas, la certitude est qu'Israël n'a jamais cessé d'étendre son influence sur le continent africain et l'Algérie constitue pour lui un obstacle majeur.

Du coup, l'Algérie devient la cible privilégiée, une sorte de verrou à sauter pour entrer de plain-pied dans le continent africain...

Absolument, absolument! J'ai donné une conférence au ministère des Affaires étrangères sur la guerre de 4e génération, j'ai attiré l'attention sur le fait qu'Israël ne lésinera sur aucun moyen et elle usera de mille et une manières pour déstabiliser l'Algérie qui est l'objectif prioritaire. Il se trouve que les Israéliens ont un plein appui dans la région de la part de notre voisin de l'Ouest. Je vais jusqu'à ajouter, qu'actuellement, le Maroc n'est plus qu'un protectorat d'Israël.

Le peuple marocain a eu un sursaut de dignité en manifestant dans plusieurs villes du royaume pour dénoncer la normalisation avec Israël. Quelle lecture en faites-vous?

Il faut absolument dissocier le peuple marocain du Makhzen. Ce sont deux entités totalement séparées. En fait, le peuple marocain est la première victime du Makhzen. La situation économique et sociale est terrible. Actuellement, un Marocain ne peut plus s'acheter un bout de terrain, parce que les prix ont été flambés par les Français et les Britanniques qui accaparent ces terrains. Il y a cet appauvrissement du peuple marocain, face à une caste du Makhzen qui s'enrichit de plus en plus. Ceci étant, n'oublions pas que la politique du Makhzen a été répressive à l'égard du peuple. Je connais bien le peuple marocain pour avoir vécu au Maroc. Il est profondément musulman, il a tout en commun avec le peuple algérien, mais il est férocement brimé par le régime de Rabat. Durant notre guerre de libération, le peuple marocain appuyait notre lutte de manière systématique, mais nous avions beaucoup de difficultés avec l'autorité du Makhzen. Je citerai un fait connu: celui de la visite du président du Gpra à Rabat, le défunt Ferhat Abbas. Lors de son séjour au Maroc, il a subi d'énormes pressions pour lui faire signer un document à l'effet que Tindouf est un territoire marocain. Il y a d'autres faits beaucoup plus graves que je ne peux citer par obligation de réserve.

Le Sommet de la Ligue arabe est prévu en mars prochain à Alger. Pensez-vous, Excellence, qu'il est encore possible de recoller les morceaux entre les pays arabes profondément divisés?

Je crois que l'approche de notre ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, est très intelligente. Lamamra est en train de veiller à ce que ce sommet soit une réussite, au moment où le Maroc active ses relais pour contrer la tenue de ce sommet. Mais je pense, qu'avec la manière avec laquelle Lamamra traite les choses, le sommet se tiendra et on pourra en faire quelque chose de positif. Même les pays arabes qui ont reconnu Israël, n'iront pas à mon avis jusqu'à boycotter ce rendez-vous. Alger est un pays important, et ils ne peuvent pas négliger cet aspect.