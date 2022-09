De Paris au Caire, la noria de l'opprobre tourne à plein régime pour Rabat. Au scandale provoqué par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant le roi Mohammed VI ivre mort titubant, la nuit, dans les rues de Paris, vient s'ajouter une nouvelle avanie pour le Maroc. C'est sur les rives du Nil que la scène s'est déroulée, cette fois-ci. Après avoir tenté par tous les moyens de faire avorter le Sommet de la Ligue arabe programmé le 1er Novembre prochain à Alger, le Makhzen a pris une cinglante claque qui a retenti dans tout le Monde arabe. Le Sommet est maintenu et aura bien lieu à Alger. «Ce sera à Alger ou nulle part ailleurs», a tranché le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, lors de la session du Conseil de la Ligue. Aboul Gheit a même exprimé son voeu de voir le prochain Sommet arabe d'Alger prévu en début novembre, constituer un «tournant décisif» dans l'action arabe commune et «consacrer l'unité et la cohésion». De quoi faire suffoquer la diplomatie de Nasser Bourita qui cumule les revers depuis ces dernières semaines. Non remis de ce terrible échec, le chef de la diplomatie marocaine, fidèle à sa pratique de fabricant de triomphes diplomatiques imaginaires, tente un dernier racolage indécent. Actionnant ses satellites médiatiques, il fait croire à de «soi-disant avancées et points enregistrés contre l'Algérie lors de la réunion du Conseil de la Ligue arabe qui vient d'achever ses travaux au Caire». Or, les documents officiels adoptés par la 158e session du Conseil de la Ligue arabe, tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères, ne font ni de près ni de loin référence aux élucubrations du Makhzen.

Dans la résolution sur le suivi des «ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des États arabes», il n'est nullement fait mention du Front Polisario. Mieux, la délégation algérienne a fait consigner dans le document officiel, que «Face aux dangers des organisations terroristes et séparatistes et de leur classification, l'Algérie appelle toujours au respect de la légalité internationale et des résolutions des Nations unies dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États.» Soucieuse de la légalité internationale, l'Algérie a même appelé à la coordination des efforts internationaux pour lutter contre ce phénomène. Elle s'en tient au cadre de la stratégie des Nations unies et au respect des règles de la légalité internationale ainsi que du droit des peuples à l'autodétermination conformément à la liste des 17 derniers territoires non autonomes fixée par les Nations unies en relation avec leur décolonisation. Cette référence au droit international agace au plus haut point le Maroc en sa qualité de pays colonisateur. Pour mieux masquer son dernier échec au Caire, le Makhzen a donné instruction à ses hordes médiatiques de passer sous silence cette autre gifle: le Conseil des ministres arabes a retoqué le projet initié par le Maroc en vue de l'élaboration d'un rapport additionnel portant sur les dimensions juridique et humaine en complément au «Plan global pour réduire le recrutement d'enfants dans les conflits armés et terroristes.

Le même Conseil a confié au secrétariat général de la Ligue, la tâche de conduire l'opération en concertation avec l'ensemble des États membres. Quoi de plus qu'une pareille bérézina d'un royaume devenu la risée des Arabes? Alors que l'Algérie s'attelle a recoller les morceaux d'un Monde arabe déchiqueté en tentant des médiations et des réunifications, le Makhzen excelle dans ses plans diaboliques de casser toutes les bonnes volontés et les dynamiques de réconciliation. Le Makhzen est décidément bien parti pour une série d'infamies à répétitions pour lesquelles il semble avoir pris du goût.