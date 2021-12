La question du Sahara occidental retrouve son étoffe et gagne en soutien et de solidarité de la majorité de l'assemblée générale des Nations unies.

La diplomatie algérienne a pesé de son poids pour faire gagner les membres de l'assemblée générale à la cause du peuple sahraoui en quête de son autodétermination et aspirer à construire un Etat indépendant et souverain.

Le Makhzen vit au rythme de l'isolement international et sur fond des échecs répétitifs au plan diplomatique, politique et socioéconomique.

L'assemblée générale de l'ONU a adopté la décision relative au «droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux dispositions de la charte des Nations unies et la résolution 1514 portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux». Cette décision qui a été approuvée par la majorité des membres de l'assemblée générale, renseigne sur la justesse de la cause du peuple sahraoui que l'Algérie a tant rappelé la nécessité de faire des Nations unies un lieu du respect des résolutions internationales et leurs applications.

L'assemblée générale de l'ONU a entériné la résolution 1754 (2007) du Conseil de sécurité. C'est là un exploit diplomatique de la délégation sahraouie dans la voie du règlement de la question coloniale et accélérer le processus de la décolonisation via un référendum de l'autodétermination.

Il faut rappeler que cette dernière décision est le prolongement voire un soutien à «la décision adoptée le 9 novembre par la commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, et des affaires juridiques relevant de l'Assemblée générale».

L'assemblée générale de l'ONU insiste sur l'importance des deux parties d'aller vers un processus du règlement du conflit. C'est dire que l'AG réaffirme la justesse de la position algérienne et sa diplomatie par rapport à ce conflit dont sa résolution ne trouvera d'issue qu'au niveau de l'ONU et à travers l'application des résolutions qui existent déjà. À ce propos, l'assemblée générale a incité les deux parties à «faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d'entrer, de bonne foi et sans conditions préalables, dans une phase de négociation plus intensive, en prenant note des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l'application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et le succès des négociations», a-t-on souligné.

Contrairement à ce qu'il se faisait circuler comme approche par rapport à la question du Sahara occidentale par les sbires du Makhzen, l'affaire est bel et bien entérinée par l'AG des Nations unies. Cette dernière a fait allusion au «droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans sa résolution 1514 du 14 décembre 1960 portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux», et d'ajouter «le Comité spécial est chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à suivre la situation au Sahara occidental et de lui présenter un rapport sur la question à sa soixante-dix-septième session», mentionne-t-on.

La boucle est bouclée, le makhzen est sommé d'appliquer les mesures énoncées par la décision onusienne. Tout l'arsenal du royaume chérifien a été exploité pour faire propager des vétilles et des mensonges. Cette nouvelle gifle que vient de recevoir le Makhzen dans l'auguste assemblée onusienne.

Le royaume chérifien est en train de vivre un sale temps, les échecs le pourchassent dans tous les domaines. Mais l'affaire du Sahara occidental apporte un coup sévère au Makhzen et ses tentatives de faire de cette question un moyen de pression et du chantage dans la perspective de chambouler les cartes de la région et de son voisin, à savoir l'Algérie. Le Makhzen ne sait plus à quel saint se vouer ni comment se redéployer sur les questions stratégiques.

Le Maroc est face à une autodestruction dont le chef d'orchestre est bien le sionisme qui risque de le plonger dans l'oeil du cyclone.