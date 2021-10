Impacté par la double crise sanitaire et économique, le marché de l'immobilier est en berne.

En effet, selon une étude réalisée par la Caisse nationale du logement (CNL), le prix de cession moyen du mètre carré,au niveau national, durant le 2e trimestre 2021, est estimé à 86000 dinars, alors que le prix de cession moyen d'un logement collectif de 83 m2 est de 7,1 millions de dinars, durant la période avril-juin 2021. Ce sont là les nouvelles données de la «Mercuriale des prix immobiliers», publiées dans le dernier numéro de la revue «Batisseurs.dz». Le même indice montre que le prix de cession moyen du mètre carré a affiché une «légère baisse», comparativement au 4e trimestre 2020 (89000 DA/m2). D'une manière générale, les prix moyens annoncés à la vente d'un logement collectif de 83 m2, se situent entre un minimum de 38000 DA/m2 et un maximum de 195000 DA/m2, précise la CNL.Concernant les maisons individuelles, le prix moyen national de cession s'élève à 21,5 millions/DA (contre 19 millions/DA au 4e trimestre 2020). Les prix varient entre un minimum de 4,2 millions/DA et un maximum de 35 millions/DA. S'agissant de la location, la moyenne nationale du prix de location d'un logement collectif de

82 mètre carré, enregistrée durant le 2e trimestre 2021, est de 25000 DA/mois (contre 26000 DA au 4e trimestre 2020). Les loyers se situent entre un minimum de 15000 DA/mois et un maximum de 53000 DA/mois. Le prix moyen de location des maisons individuelles est de 37800 DA/mois (contre 36000 DA/mois au 4e trimestre 2020), variant entre un prix minimum de 14000 DA/mois et un maximum de 65000 Da/mois. Les wilayas affichant les prix de l'immobilier les plus élevés sont les régions du nord du pays, notamment côtières. «Cependant, note la CNL ces prix suivent une tendance baissière au fur et à mesure qu'on se dirige vers le sud du pays».

Le prix moyen par mètre carré des logements collectifs, dans les grandes wilayas, à l'instar de la capitale, Alger, Oran et Annaba, représente environ deux fois le prix moyen annoncé au niveau national, selon l'indice. Ainsi, le prix de cession moyen du mètre carré au niveau de la wilaya d'Alger, durant le 2e trimestre 2021, est estimé à 194000 dinars contre 200278 DA au 4e trimestre 2020.