Le Makhzen espionne ses citoyens d'une manière aussi déclarée que honteuse. Le programme d'espionnage sioniste «Pegasus» a pénétré l'intimité des citoyens lambda marocains. C'est une première dans les annales politiques où un Etat espionne son propre peuple. Des opposants, militants, fonctionnaires, personnalités publiques et artistes, sont l'objet de ce programme israélien. Les enquêtes poussées et des rapports avérés ont révélé que le Makhzen est allé loin de son entreprise d'espionnage. Le Makhzen sollicite l'entité sioniste pour l'aider à museler son peuple et brimer l'opposition et les militants qui rejettent ipso facto la normalisation avec Israël. Selon Amnesty International qui a révélé l'implication du Makhzen dans l'espionnage en recourant au programme «Pegasus», les opérations d'espionnage ont concerné des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et 14 chefs d'Etat dans le monde. L'enquête met en lumière l'implication tous azimuts du Makhzen dans un complot ourdi en collaboration avec l'entité sioniste en ciblant des personnalités internationales, des chefs d'Etat et des militants des droits de l'homme et de la cause du peuple sahraoui.

Le régime marocain risque gros avec cette implication en sa qualité d'Etat espion qui verse dans des pratiques liberticides et des méthodes dignes d'un terrorisme d'Etat comme c'est le cas pour son allié, à savoir l'entité sioniste. Les citoyens marocains lambda subissent les affres de la crise économique et sociale. C'est là un indice gravissime d'une situation intenable et d'une révolte qui se trame.

Le Makhzen qui a été doté d'un programme d'espionnage israélien «Pegasus» en contrepartie de la normalisation et de reconnaître l'entité sioniste, aura du mal à convaincre la société civile marocaine et la majorité des Marocains qui se débattent dans la pauvreté extrême de son acte ignominieux d'espionner toutes les catégories et les classes de la société marocaine et ses élites et militants pour le changement du régime.

Cette opération sans précédent dans l'histoire des Etats va sans doute susciter des réactions très fortes que ce soit au niveau interne du Maroc ou au niveau international. Le Makhzen est aux abois, surtout avec cette dernière dérive de trop qui consiste à espionner l'intimité des citoyens marocains en général et des militants et des personnalités politiques en particulier.

Le Makhzen qui a beaucoup investi dans la cyberpropagande, sera l'objet des attaques et des dénonciations de la part des organisations des droits de l'homme et des institutions internationales à cause de son implication dans un programme d'espionnage à grande échelle. Le Maroc est entré dans le cycle d'une crise structurelle, c'est-à-dire une crise d'un régime absolutiste en anachronisme avec les réalités et les exigences d'un peuple livré à lui-même. C'est ce dernier quart d'heure d'un régime qui s'est rabaissé au stade où il assure le rôle du sherpa pour le compte de l'entité sioniste et ses protecteurs de l'étranger.

La situation des droits de l'homme et des libertés démocratiques est au rouge, la situation sociale est désastreuse, c'est ce que pousse le Makhzen à faire dans la diversion et l'espionnage en croyant qu'avec ces méthodes obscène,il pourrait faire taire la grogne et la révolte qui s'expriment un peu partout dans le pays. Le Makhzen compte ses jours, l'affaire d'espionnage de toute la société marocaine, sera la goutte qui débordera le vase d'un régime féodal et régi par des pratiques despotiques et mafieuses.