Le royaume du Maroc n'en rate pas une pour s'attaquer à l'Algérie et poursuivre sa stratégie basée sur le mensonge, la calomnie et les fake-news. En réponse à une intervention outrancière et belliqueuse à l'égard de l'Algérie, l'ambassadeur d'Algérie à Genève, Lazhaz Soualem, a sévèrement recadré le ministre marocain de la Justice. Ce dernier qui, poursuivant la politique hostile de son pays, a colporté de graves accusations à l'endroit de l'Algérie et des responsables du Sahara occidental.

Réfutant en bloc les affabulations mensongères et calomnieuses de ce haut commis du Makhzen au sujet du non- respect de la situation des droits de l'homme par le Front Polisario, notamment au sujet d'un hypothétique enrôlement d'enfants sahraouis dans la guerre contre l'occupation coloniale marocaine, Soualem dévoile certaines vérités, renvoyant l'assistance aux rapports d'enquêtes et autres archives onusiens. Et, a priori, ceux de la Minurso au sujet de ces faits non avérés et grossièrement erronés. Le Maroc qui n'arrive plus à tromper qui que ce soit, y compris dans l'entourage de ses alliés inconditionnels, complices des pillages illégaux des ressources naturelles du digne peuple sahraoui, s'engouffre dans une logique suicidaire et dangereusement, coupable.

Pour le représentant permanent de l'Algérie à Genève, cette manière outrancière de procéder «oeuvre scrupuleusement à maquiller l'ensemble de ses bilans (le Maroc,Ndlr), y compris en matière de (non) respect des droits de l'homme»,confiera-t-il devant l'Assemblée y afférente. Le représentant de l'Algérie n'a pas, non plus été tendre, s'agissant de décrire l'attitude insidieuse du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale. À ce sujet, il ne manquera pas d'attirer l'attention sur cette sorte de paranoïa qui caractérise les responsables du royaume du Makhzen. Cela, en faisant référence implicitement au sombre scandale des écoutes téléphoniques connu sous le nom de Pegasus, en complicité avec l'entité sioniste, prenant pour cibles, même des amis et alliés du tristement célèbre royaume. Décidément, l'espionnage et la paranoïa sont devenus des tares historiques et des pratiques officielles qui renvoient à l'histoire peu honorable de ce pays, vis- à- vis du monde arabe, d'abord, et vis-à-vis de la communauté internationale, ensuite. Les reniements et les violations des résolutions et autres décisions des Nations unies par le Maroc, ont été également mis en lumière par le représentant de l'Algérie, qui a appelé à la cessation des actes hostiles proférés par ce pays aux poussées belliqueuses historiques. Au moment où son pays sombre progressivement dans un enlisement multidimensionnel inéluctable, le roi du Maroc se complait dans une logique suicidaire historique et de fuite en avant préjudiciable. Faut-il le rappeler, la gronde sociale multiforme au Maroc, à travers les soulèvements populaires dans une cinquantaine de villes du royaume, est annonciatrice d'un embrasement socio-politique imminent. Malheureusement, au bord de ce brasier, le royaume du Makhzen continue de se voiler la face et de s'en prendre à ses voisins, juste pour avoir soutenu une cause juste.