Le nouveau maire a fait appel à tous les partis représentés, traduisant ainsi sa volonté de rassembler toutes les forces comme l'exige la situation en vigueur dans la commune. La municipalité de Béjaïa peut entrer, désormais, de plain-pied dans son fonctionnement. La dernière phase, permettant à l'Assemblée populaire communale de Béjaïa issue des dernières élections locales de se doter de ses démembrements de base, a été accomplie avant-hier. Le nouveau maire a procédé dans la matinée à l'installation de l'exécutif communal, conformément à la loi relative à la commune. Lors de cette session extraordinaire, marquée par la présence de tous les élus, les six vice-présidents, choisis par le maire, ont été approuvés à une majorité absolue des élus. Tous les partis qui ont émergé sont représentés. Ils ont délégué leurs meilleures compétences. Mais la désignation des vice-présidents n'a pas été sans conséquences sur la cohésion du FFS, l'allié traditionnel du FLN à Béejaïa. Alors que le FLN hérite des trois vice- présidences, la liste «Béjaïa espoir», est chargée des ´finances. Le FFS se chargera de l'éducation. Mais le choix porté par le président de l'APC sur la personne Hamanou Hmitri n'a pas été du goût de la section locale du FFS qui n'a pas tardé à réagir. Dans une déclaration rendue publique, la section du FFS a annoncé l'exclusion du parti de Hamanou Hmitri ainsi que sa colistière élue sur la même liste, à savoir Bouzouzou Samira, qui a hérité d'une délégation à l'APC. Depuis, le torchon brûle entre les deux parties. Tandis que les accusations mutuelles pleuvent. Ce qui ne travaille nullement dans l'intérêt de la commune. D'autres élus seront désignés en qualité de membres permanents de la commission communale des marchés publics et du comité des adjudications. Telle que structurée, la nouvelle Assemblée est appelée rapidement à l'action eu égard aux nombreuses attentes citoyennes. Il s'agit, entre autres, de mettre fin à cette culture de la non-consommation de crédits budgétaires qui s'est érigée jusque-là en mode de gestion à Béjaïa. Le nouveau P/APC de Béjaïa, Réda Tikharoubine, devrait prendre la mesure de la situation et aller vite au charbon..