Plusieurs formations politiques ont appelé à l’impératif de conférer aux présidents des Assemblées populaires communales (APC) de plus larges prérogatives pour traiter la crise du logement et examiner les demandes exprimées par les citoyens, à travers un système de statistique intégré et un fichier national précis et sécurisé, au profit des franges sociales qui nécessitent réellement des aides de l’Etat dans ce domaine. D’autre part, des présidents d’anciennes assemblées locales estiment qu’il est plus que nécessaire d’élargir davantage leurs prérogatives, dans le cadre des amendements prévus dans les codes communal et de wilaya, notamment en ce qui a trait au dossier du logement qui constitue le véritable problème auquel font face à la fois les élus et les citoyens, et ce, en raison de la forte demande et de l’offre insuffisante, en sus des manipulations de certaines opérations de distribution au détriment du simple citoyen et des véritables résidents de la commune, plaçant ainsi plusieurs responsables locaux devant des choix difficiles. Le candidat du parti Sawt Echaâb et ancien président de l’APC d’El Harrach, Mourad Mezioud, a plaidé pour l’introduction de nouveaux amendements dans les codes communal et de wilaya à même de conférer de larges prérogatives aux élus, étant la catégorie la plus proche des citoyens et la plus informée de leurs besoins, à travers les rencontres périodiques à l’APC. Après avoir souligné que le président de l’APC aspire à des prérogatives dépassant les 70% pour lui permettre de prendre la bonne décision, loin des pressions exercées par les commissions ; le même intervenant n’a pas nié le rôle important des commissions de daïras et de wilayas, appelant à l’impératif de leur attribuer un rôle de contrôle uniquement, les années précédentes ayant été marquées par la suspension des opérations de distribution de logements, à l’instar de la commune d’El Harrach, qui a connu la distribution du dernier quota en 2011 (60 logements sociaux et un autre quota en 2021, de 180 logements) ont connu un cumul et une augmentation des demandes, à une cadence «très rapide», rendant ainsi impossible la satisfaction des besoins de tous les citoyens.