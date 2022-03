La barre a-t-elle été placée trop haut? La question n'a pas été posée. Le ministre de l'Énergie et des Mines, qui s'est exprimé lors de la plénière de l'Assemblée populaire nationale, qui s'est tenue, jeudi dernier, s'est cantonné à livrer un bilan global de la production aurifère nationale, des détails techniques concernant l'exploitation et le nombre d'emplois créés. C'est schématiquement autour de ces aspects que se sont focalisés les débats. Que disent les chiffres? La production aurifère en Algérie a atteint 6,8 tonnes jusqu'en 2021, et ce, depuis le lancement de l'exploitation minière de ce métal précieux en 2001, a déclaré le ministre de l'Energie et des Mines, qui a répondu à une question orale adressée par un député sur «la production aurifère annuelle, le montant des profits réalisés par les entreprises publiques et privées, de 2005 à 2021, sur l'état des mines exploitées par la société australienne, ainsi que sur la situation de l'exploitation aurifère». Quelle entreprise a pallié le départ des Australiens? L'entreprise Enor a poursuivi l'opération d'exploitation des deux mines de Tirek et d'Amesmessa dans la wilaya de Tamanrasset, après le départ de la société australienne, et ce à travers l'extraction superficielle du brut d'or, a indiqué Mohamed Arkab soulignant que les mines d'or relevant de l'Enor comptent une réserve géologique de l'ordre de 51 tonnes d'or exploitables, nécessitant «un investissement financier important et des techniques d'exploitation spéciales». La réserve géologique nationale aurifère est estimée à 124 tonnes a-t-il précisé, indiquant que son département avait tracé une stratégie pour l'exploitation et la valorisation des richesses en or, dans l'objectif de mettre un terme au phénomène de l'exploitation illégale des minerais d'or dans plusieurs régions dans le Sud. Le ministre a mis en exergue l'arrêté ministériel de septembre 2020, fixant le modèle du cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d'exploitation minière artisanale de l'or: un mécanisme créateur de richesse et d'emplois. Cette opération a permis la définition de 222 périmètres d'exploitation minière artisanale d'or et la création de plus de 1500 postes d'emploi au niveau des microentreprises qui ont également pu extraire d'importantes quantités d'or brut dépassant 10.000 tonnes contenant plus de 110 kg d'or qui ont été vendus à l'Enor pour traitement, a affirmé Mohamed Arkab. Cette ruée vers l'or est, cependant, loin de représenter une simple opération pour les entreprises artisanales. Que fait le ministère pour leur faciliter la tâche? Une étude approfondie a été récemment menée pour identifier les lacunes et trouver des solutions à même d'impulser qualitativement cette activité minière, a révélé Mohamed Arkab. Il faut rappeler que le chef de l'État avait ordonné le 12 juillet 2020, lors d'une réunion périodique du Conseil des ministres, d'établir la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphate, en baryte et autres matériaux tout en encourageant la confection des textes autorisant l'exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les jeunes, pour la partie non exploitable industriellement et lancer un partenariat pour les grands gisements. Dans la foulée de cette instruction, huit périmètres ont été identifiés dans la wilaya d'Illizi pour l'exploitation minière artisanale de l'or dans les sites de Tiririne et Akendouker, dont les dossiers ont été étudiés par les services techniques de la wilaya qui ont donné leur aval pour leur exploitation. Des contrats commerciaux ont été conclus avec 26 microentreprises opérant dans le domaine de l'exploration minière artisanale de l'or à travers la wilaya de Djanet, pour l'achat de l'or brut extrait dans le cadre de cette activité, alors que 71 autorisations d'exploitation aurifère artisanale avaient été attribuées le 7 février 2021 à Tamanrasset, sachant que 92 sites ont été identifiés dans cette wilaya par l'Agence nationale des activités minières (Anam). Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, avait annoncé, par ailleurs, que l'objectif fixé par son département était d'atteindre une production de 500 kg d'or/an lors de son passage au forum du quotidien Echaâb, le 13 février 2021.