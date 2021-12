Le président Tebboune se rendra, aujourd'hui, en Tunisie pour une visite d'Etat de 2 jours, a rapporté, hier, la page facebook de la présidence de la République. Placé sous le sceau du «renforcement des relations fraternelles profondément enracinées entre les deux peuples frères», précise le communiqué de la Présidence, ce déplacement très attendu dans les deux capitales, Alger et Tunis, ambitionne d'élargir les «domaines de coopération» pour les élever «à un niveau qualitatif qui incarne la pleine harmonie et la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays», conclut la même source. La grande motivation qui anime les plus hautes autorités, à El Mouradia et à Carthage, tient ses racines dans l'étendue des relations très profondes, tant au plan historique que politique et actuellement éminemment stratégiques.

Le moins qu'on puisse dire est que cette visite d'Etat intervient dans un contexte bilatéral parfait. Aucun nuage n'obscurcit le ciel algéro-tunisien. L'actualité récente atteste d'excellents rapports, notamment à travers la solidarité agissante de l'Etat algérien en direction de la Tunisie. On se souvient de l'épisode Covid-19 qui a endeuillé le pays sans moyen pour y faire face. «Nous avons répondu à l'appel, lorsque la Tunisie, confrontée à la pandémie de Covid-19, a sollicité l'aide de l'Algérie», avait affirmé le chef de l'Etat, il y a quelques mois. Un acte de solidarité concrète qui aura sa place lors de cette visite qui trouve une Tunisie très affaiblie par les conséquences de la crise sanitaire sur des pans entiers de l'économie du pays. À la tête d'une importante délégation ministérielle, le président Tebboune enclenche donc une nouvelle phase historique de coopération entre les deux pays. Les enjeux économiques et sociaux sont certainement majeurs dans l'étape à laquelle est parvenue la relation algéro-tunisienne, mais le climat régional assombri par les menaces très concrètes aux frontières des deux pays avec une Libye instable et plus généralement tout le Sahel, confère à la visite présidentielle un aspect autrement plus stratégique. Et bien plus que la nécessaire lutte contre le terrorisme, les manoeuvres de déstabilisation de la région sont désormais le fait d'un voisin immédiat qui a introduit l'ennemi commun de l'Algérie et la Tunisie dans l'espace géostratégique. En effet, la normalisation maroco-israélienne, aggravée par le pacte de défense signé récemment à Rabat, oblige Alger et Tunis à une vigilance extrême. Cela est d'autant plus vrai que le soutien très explicite à la question palestinienne exprimé par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed met les deux pays dans le viseur d'Israël. C'est dire que le décor général qui entoure cette visite est loin d'être anodin et appelle à la consolidation de la relation, dans un contexte politique tunisien assez particulier avec un Parlement gelé par le président Kaïs Saïed et des tentatives d'ingérence de la part des pays du G7 notamment. L'Algérie, qui s'interdit d'interférer dans les affaires de la Tunisie, au motif d'ailleurs recevable, que les Tunisiens sont maîtres chez eux, a annoncé son entière solidarité avec l'Etat et le peuple tunisien. «Ce qui touche la Tunisie nous touche aussi. Nous nous abstenons de nous ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie et quiconque menace sa sécurité nous trouvera à l'affût», avait déclaré le président de la République lors d'un entretien accordé à des représentants de la presse nationale. Le message est on ne peut plus clair et sa motivation tient également au fait que la Tunisie est la profondeur stratégique de l'Algérie. Celle-ci «ne tolérera aucune pression sur la Tunisie par des parties étrangères», avait souligné le chef de l'Etat algérien.

La dimension éminemment stratégique étant marquée par le président Tebboune, sa visite d'aujourd'hui vient donner un prolongement sur le terrain d'une volonté d'approfondir au maximum le partenariat et construire une sorte d'interdépendance économique, sécuritaire et stratégique que les deux peuples appellent de leurs voeux. Evoquant ce déplacement, il y a quelques semaines, Abdelmadjid Tebboune a affiché une réelle détermination à dynamiser le partenariat, annonçant son intention de se faire accompagner d'une délégation importante et travailler à dégeler toutes les conventions signées entre les deux Etats. Il devient évident que ce jour est véritablement historique pour l'Algérie et la Tunisie.

Il se dessine un volume d'échanges, inédit à tout point de vue, et l'on entrevoit une ambition sans précédent dans les annales de la coopération algéro-tunisienne.