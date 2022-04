L'Algérie apparaît comme un îlot de paix dans un environnement qui recèle tous les ingrédients d'une déflagration régionale. Le Maghreb est en ébullition. Il est loin de l'objectif qui lui avait été fixé lors de la création de l'UMA (Union du Maghreb arabe) en février 1989: une réalisation géostratégique de premier plan. En zone de turbulence, ce bel édifice, qui n'a existé que dans l'esprit de ses concepteurs, était, de toutes les manières, illusoire, depuis l'annexion du Sahara occidental par le Maroc.

La question sahraouie est une question de colonisation dont le droit à l'autodétermination est assuré par les différentes résolutions votées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Une légalité internationale bafouée par le royaume marocain qui l'occupe, de facto pour en faire le dernier bastion du colonialisme en Afrique et ne jure que par son plan de large autonomie, pour le garder sous son aile. L'Espagne, ancienne puissance du Sahara occidental, est venue mettre son grain de sel à ce conflit, vieux de près d'un demi-siècle.

Le gouvernement espagnol dans une volte-face inattendue, s'est aligné sur la position annexionniste de Rabat, mettant ainsi fin à son appui à la légalité internationale, à l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, par ricochet, dont la mission est d'aboutir à une solution politique juste et équitable qui puisse assurer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Une position sur laquelle campe l'Algérie dont le principe est de soutenir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il va sans dire que ce spectaculaire retournement de veste de Madrid, qui, de surcroît, fait fi de la légalité internationale, n'a fait qu'exacerber la situation géopolitique tendue que vit cette région du monde, avec notamment la normalisation des relations entre le royaume du Maroc et Israël qui réprime, avec une férocité inégalée, le peuple palestinien, l'expropriant de ses terres et le privant d'un État. Une initiative qui a été accompagnée d'accords militaires entre Rabat et Tel Aviv qui cache mal les velléités, d'agression, de déstabilisation qui visent l'Algérie dont les relations diplomatiques avec le Royaume alaouite sont rompues depuis le 24 août 2021.

L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, en raison «d'actions hostiles» du royaume à l'égard du pays, avait affirmé le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra soulignant que «l'histoire avait montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie».

Le risque d'une escalade est loin d'être écarté entre les deux pays, le Maroc n'ayant pas renoncé à ses intentions belliqueuses, à travers des cyberattaques et en inondant régulièrement le territoire national de cannabis dont le royaume est le premier exportateur mondial.

C'est dans cette ambiance que le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a effectué sa visite en Algérie, placée sous le signe de l'économie. Difficile de croire que la situation difficile que traverse la région ait été occultée. L'Algérie, pivot du Maghreb, joue un rôle de premier plan pour mettre fin aux conflits et aux crises de stabilité qui le secouent, que cela soit en Libye, qui bute sur la constitution d'un gouvernement lequels risque de plonger le pays dans le chaos ou en Tunisie, en proie à une crise constitutionnelle après la dissolution du Parlement par le président Kaïs Saïed.

Un rôle souligné par Antony Blinken lors d'une visite effectuée en 2016 en Algérie lorsqu'il occupait le poste de secrétaire d'Etat adjoint sous la présidence de Barak Obama. «Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de ma visite en Algérie, notamment son leadership dans la région, que ce soit pour la question de la paix en Libye, au Mali ou en Syrie.

C'est un leadership que nous apprécions beaucoup», avait déclaré l'actuel chef de la diplomatie américaine. Il serait étonnant qu'il ait changé d'avis...