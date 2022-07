Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger (MAE) a marqué, hier à Alger, la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, à travers un hommage à nombre de diplomates et cadres décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Lors d'une cérémonie solennelle et empreinte d'émotion, les familles de dizaines de diplomates, cadres et employés de cette institution, décédés en poste en Algérie ou à l'étranger, ont reçu, à titre posthume, des attestations de «reconnaissance et de gratitude» à l'endroit de leurs proches pour «avoir défendu les intérêts suprêmes de l'Algérie», tel que souligné par le secrétaire général du ministère, Chakib Rachid Kaid, lors de son intervention à cette occasion.

Tout en précisant que cette initiative se veut également une reconnaissance aux «parcours professionnels exceptionnels» des défunts, il a émis le souhait que «les jeunes générations s'inspirent du sacrifice de leurs ainés et fassent preuve de fidélité à la mémoire des Chouhada». Et de relever, à ce propos, que les Algériens peuvent «s'enorgueillir de leur Révolution qui avait ébloui le monde entier ainsi que des réalisations ayant jalonné les 60 ans d'indépendance du pays». Outre les cadres et fonctionnaires décédés en fonction à l'administration centrale en Algérie, dont ceux ciblés par la violence terroriste, l'hommage de reconnaissance a concerné les diplomates décédés dans différentes parties du monde, dans des zones minées par les conflits armés et l'instabilité, par des épisodes de famine, etc. Il s'agit, entre autres, des diplomates ayant composé la délégation dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seddik Benyahia, décédés en martyrs dans le crash de l'avion les transportant vers Téhéran, le 3 mai 1982, dans une mission de réconciliation entre les deux pays voisins en guerre, l'Iran et l'Irak.

À noter qu'en début de matinée, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, avait procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage au combat et au sacrifice des Chouhada de la glorieuse Révolution, en présence de moudjahidine, de cadres et fonctionnaires du ministère.