Un grand bonheur frappe à la porte d'un demi-million d'Algériens. En effet, les pouvoirs publics ont décidé de lancer une opération de distribution de logements d'une grande envergure.

Les clés de près de 100000 unités, toutes formules confondues, seront remises à partir d'aujourd'hui à travers l'ensemble du territoire national, à leurs propriétaires. Il faut dire que le logement constitue une des priorités du programme présidentiel. Abdelmadjid Tebboune, faut-il le rappeler, qui a été ministre de l'Habitat, a toujours soutenu que le logement est la base de la justice sociale insistant, à chaque fois que l'occasion se présente, sur le droit du citoyen à un logement décent. Le président s'est engagé également à lutter contre l'habitat précaire et à éradiquer les bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réapparition. Pour honorer ses engagements et malgré la crise financière qui frappe le pays aggravée par la pandémie de coronavirus, le président a décidé de relancer l'ensemble des projets de construction de logements. Son ex-ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, avait d'ailleurs fait savoir, en avril dernier, que la cadence des travaux allait doubler pour la relance et la finalisation de quelque 100000 logements, à l'arrêt pour diverses causes. Une promesse qui semble donc être tenue et il faut s'attendre à d'autres opérations de ce genre, dans les mois à venir. Car, les 23000 logements distribués entre le

1er janvier 2020 et la fin mars 2021 ainsi que les 100000 qui le seront tout au long des prochains jours, font partie d'un programme global de 1,2 million d'unités pour la période 2020-2024.

La construction du logement n'est pas la seule préoccupation du président de la République qui a également réfléchi aux contraintes financières. Lors d'un des premiers Conseils des ministres qu'il a tenu en janvier 2020, le chef de l'Etat avait d'ailleurs instruit son gouvernement pour la création d'une «banque du logement» qui permettra une meilleure maîtrise de la politique du secteur. Cette banque aura pour charge de réunir toutes les instances de financement et d'ouvrir la voie aux privés pour participer à son capital. Il faut dire qu'en Algérie, le logement a toujours été une priorité dans les programmes des différents gouvernements qui se sont succédé depuis des décennies. À en croire les chiffres qui ont été avancées, l'Algérie a construit un peu plus de 5 millions de logements en 20 ans. Mais cela ne semble pas avoir réussi à résoudre la crise du logement dans le pays en raison du déficit qui était enregistré, mais aussi de la croissance rapide de la population. L'autre souci est la concentration des constructions dans les grandes villes jusqu'à leur saturation. En fait, l'Algérie semble avoir un besoin urgent de créer de nouvelles villes afin de contenir l'exode vers les grandes villes. Une problématique soulevée par le président Tebboune qui a ordonné à son ministre de lancer la réflexion sur cette question.

Pour l'heure, aucune annonce sur la création de nouvelles villes n'a été faite, mais cela ne devrait tarder car il s'agit du seul moyen de permettre à l'Algérie de résoudre sa crise du logement, mais aussi de se développer de manière harmonieuse.