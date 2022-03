Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra a été reçu, lundi, par le président du Liban Michel Aoun lequel a été destinataire d'une lettre de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le président libanais a annoncé, à l'issue de cette entrevue accordée au ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, son entière adhésion à l'initiative algérienne de tenir un sommet arabe en Algérie. «Le Liban sera au premier rang des pays qui participeront au sommet arabe, dès que sa date sera fixée, car il est devenu une nécessité pour rassembler les pays arabes sur des questions cruciales auxquelles ils sont confrontés», a confié le président du Liban. Dans sa lettre adressée à son homologue, le président Tebboune a rappelé les liens étroits et forts qui lient les deux peuples et les deux nations, faisant état de son souhait de rehausser ses relations à des niveaux supérieurs. Le président de la République n'a pas manqué, non plus, de souligner «la conjoncture difficile, dont les défis politiques, économiques, sanitaires et sécuritaires que traverse le monde arabe, nous dictent le renforcement des vertus de la concertation et de la coordination...», écrit le président de la République, avant d'ajouter «c'est pourquoi l'Algérie, qui aura l'honneur d'accueillir le prochain sommet arabe, va intensifier ses efforts pour la réussite de ce rendez-vous dans le but d'avoir une action arabe commune au service des enjeux de notre nation, dont le principal est la cause palestinienne». Estimant que cette situation n'est pas en soi une fatalité, Tebboune met en exergue les capacités et les potentiels dont regorge le monde arabe, afin de faire face à pareilles situations. Au final, la décision de l'Algérie de convoquer et d'abriter un sommet arabe dans le pays, semble susciter davantage de consensus autour d'elle. Ce qui constitue un indicateur positif et prometteur pour les résolutions et les décisions qui sanctionneront ce conclave arabe, qui se tient après une interruption prolongée, du fait de la pandémie mondiale. Outre son homologue libanais Abdallah Bou Habib, Lamamra, accompagné d'une forte délégation de son département ministériel, devra également s'entretenir, avec le président du Parlement Nabih Berri, ainsi que le Premier ministre Najib Mikati. Il convient de rappeler que le chef de la diplomatie algérienne a transmis à Michel Aoun un message de soutien du président Tebboune à l'initiative du Koweït, visant à estomper la crise diplomatique entre le Liban et les pays du Golfe. Gageons que le prochain sommet arabe ne sera pas comme tous les autres précédents.