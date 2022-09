Par Chabane MAHAMOUD*

La «souveraineté alimentaire» doit s'inscrire dans un vaste programme d'éducation au développement autocentré qui fait référence au contexte algérien et bien évidemment, au choix d'un modèle de consommation qui soit le moins contraignant pour le Trésor public...

Mais pour l'instant, et à ne considérer que la question du lait, ce produit de première nécessité, on est attristé, comme tant d'autres millions d'Algériens lambda, de compatriotes subissant quotidiennement l'attente pour l'acquisition du sachet de lait reconstitué dans des conditions d'hygiène qui n'inspirent pas confiance à partir de poudre de lait d'origine inconnue avec en prime des bousculades et des propos souvent vexatoires vociférés par l'épicier du coin.

Il faut reconnaître que la position d'interface de celui-ci entre les consommateurs et la faune de prédateurs et autres saprophytes qui vampirisent les subventions des produits de large consommation, lui confère un rôle qu'il ne rechignerait pas de s'en passer. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, faisant fi de leur fonction de service public, abandonnent la vente de lait en sachet subventionné pour proposer à leur clientèle du lait reconstitué longue conservation ou en poudre vendu à un prix prohibitif qui fait grimacer.

Après 60 années d'indépendance, on aurait souhaité concentrer notre attention sur la production de semi-conducteurs et autres technologies du futur pour renforcer et perpétuer leur domination et sur la prise en charge des défis que posent le bouleversement climatique, pour l'alimentaire c'est déjà acté.

Cela étant dit, il se trouve que le brave peuple algérien gaspille, à son corps défendant, une grosse partie de son temps, de son énergie et de son argent à la recherche du litre de lait indispensable.

Pourquoi se mentir et feindre de cacher le soleil avec un tamis quand on sait que cette situation n'est que la résultante de l'orientation ultralibérale de notre économie mise en oeuvre au pas de charge dès le début des années quatre-vingt?

C'est au titre de cette politique mal inspirée qu'il a été procédé à la dissolution des domaines agricoles socialistes qui exploitaient conformément aux orientations des pouvoirs publics, quelque 3millions d'hectares à haut potentiel agricole et de l'ensemble des coopératives agricoles de services et d'appui à la production agricole essentielles.

Ce changement de cap a conduit inéluctablement à l'abandon des pans entiers de notre plan de production nationale orientée dès l'indépendance vers la satisfaction des besoins prioritaires de notre population au profit de spéculateurs mus par le seul souci de se «remplir les poches».

Hommage à nos paysans laboureurs

Pour introduire cette modeste contribution il m'est apparu judicieux de rapporter les propos tenus par des paysans laboureurs conscients de leur rôle d'agents économiques, visiblement excédés par la situation globale plutôt démotivante et démobilisante qui affecte leur moral.

À ceux qui voudraient bien se donner la peine de les écouter (chose rarissime de nos jours), ils diront sans fioritures avec des mots simples pleins de bon sens leur perception de la situation préoccupante que connaît le secteur agricole en général et la filière lait en particulier. Je cite de mémoire:

-nous n'avons que faire de «jeniors» (ingénieurs) qui ne savent pas faire la différence entre l'orge et le blé dur et qui répugnent à entrer dans une étable, un poulailler, une écurie, ou à toucher la terre!

-le paysan authentique ne conçoit pas une exploitation sans élevages de poules, lapins, moutons, chèvres, bêtes de somme, bovins..., ces «machines biologiques» à transformer les résidus de récolte et les herbes sauvages en produits consommables, (oeufs, lait, viandes) pour améliorer la ration alimentaire, bien recevoir les invités, assurer un complément de revenus, et surtout en fumier pour fertiliser les sols.

L'association production végétale et production animale indissociables, constitue le cercle vertueux de maintien de la fertilité des sols et de la sauvegarde des écosystèmes fragiles.

-que les pouvoirs publics nous aident à acquérir du cheptel laitier pour produire du lait pour satisfaire nos besoins propres et ceux de nos voisins immédiats comme l'avaient fait traditionnellement nos parents, à charge pour nous de les nourrir et de les bichonner quitte à les faire paître dans les «z'nigas».

Pour un paysan, produire son lait est important et rassurant à la fois. S'assurer que sa famille est à l'abri de ce besoin élémentaire vital et se libérer de cette corvée quotidienne, très coûteuse en termes de temps et d'argent, qui le contraint à aller à la recherche d'un hypothétique sachet de lait, pour se consacrer pleinement à l'exploitation, le soulage grandement.

Tout est dit! En une phrase, ces sobres paysans aguerris alors que privés d'écoles par la volonté des colonialistes promoteurs et des exécutants du sinistre Code de l'indigénat, ont résumé avec tout le bon sens qui les caractérise des années d'observations, d'expériences et d'actions, qui doivent inspirer, de mon point de vue, tout un chacun et principalement les décideurs, mais aussi et surtout, l'encadrement agricole.

Si j'ai tenu à porter ces propos pleins de bon sens et de sagesse à la connaissance de nos concitoyens, c'est pour rendre un hommage appuyé à ces paysans qui continuent malgré tout ce qu'ils endurent, la pénibilité de la tâche, les aléas naturels auxquels sont exposées leurs cultures, d'exercer et de perpétuer l'un des plus nobles métiers du monde pour nourrir des êtres vivants humains et animaux, tout en préservant les écosystèmes.

Comment ne pas leur témoigner de la reconnaissance pour ces paroles qui doivent inspirer les locataires du boulevard Amirouche et autres directeurs des services agricoles, mais pas seulement?

Les mesures à prendre

Partant de là, il est permis d'affirmer et même de soutenir que le règlement définitif de l'approvisionnement en lait de la population relève tout simplement du bon sens. Il suffira que chaque acteur joue pleinement le rôle qui lui est dévolu par le plan national lait qu'il convient d'élaborer et de mettre en oeuvre sans tarder. Pour ma part, tel ce colibri (petit oiseau d'à peine 2 cm) qui, soucieux d'assumer sa part, s'est mis à l'oeuvre pour éteindre un incendie, sans attendre ses voisins, je souhaite soumettre à débat les grandes lignes de ce plan national susceptible, après enrichissement, de constituer le plan d'action opposable à tous les acteurs impliqués et qui s'articulerait autour des mesures essentielles suivantes:

1-l'Onil doit nécessairement cesser de jouer le rôle de centrale d'achat de la poudre de lait importée pour devenir un véritable organisme de développement de la filière lait missionné par les pouvoirs publics et jouer le rôle de chef d'orchestre dans la mise en oeuvre et la réalisation d'un plan national lait. Il aura à ce titre la tâche d'organiser, de coordonner, de créer les synergies nécessaires, de contrôler et animer les actions des différents acteurs économiques, techniques, sociaux, intervenant au titre de ce plan suivant des règles et des procédures transparentes dûment convenues et arrêtées opposables à tous, ainsi que la mise en place d'un système de suivi-évaluation et d'assistance technique assurés par un personnel formé pour prendre en charge les préoccupations des producteurs, propager le progrès technique et éviter tout gaspillage;

2-Enclencher les indispensables opérations d'identification, de recensement et d'évaluation des réelles potentialités que recèle notre immense territoire en termes de potentialités génétiques, de production fourragère, de structures d'hébergement des cheptels, de la disposition des paysans à adhérer, des besoins réels des consommateurs en lait et dérivés.

Ces opérations sont à mener en priorité pour doter les décideurs de données fiables à même de leur permettre de prendre de bonnes décisions. Faire table rase de «la forêt de chiffres» tripatouillés par des agents irresponsables pour servir leurs chefs (caresser dans le sens du poil?) est une opération déterminante. Il n'est un secret pour personne que les données chiffrées actuelles sont basées sur le déclaratif souvent orienté en fonction de leur usage. Il est de notoriété publique que pour demander un avantage quelconque, une ration en aliments bétail, une subvention, le paysan ne déclare pas les mêmes chiffres aux services des impôts et aux services agricoles! Difficilement vérifiables par les services décentralisés sur le terrain par faute de moyens, par complaisance, ou tout simplement par insouciance, il faut reconnaître que les dégâts que ces chiffres qui aveuglent plus qu'ils n'aident à la décision sont en grande partie à l'origine de la situation déplorable que connaît le secteur agricole en général, et la filière lait en particulier.

3- revoir de toute urgence la gestion de la poudre de lait, importée transitoirement pour suppléer l'insuffisance de la production laitière nationale, de manière à se prémunir des inadmissibles velléités de détournement de la poudre de lait subventionnée pour soulager les bourses des plus défavorisées, de sa destination première pour alimenter le marché libre de l'informel.

*Cadre d'État à la retraite