Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, veut doper l'économie nationale. Une révolution à même d'attirer les capitaux étrangers. La visite du Président Abdelmadjid Tebboune au Koweït est un signe fort des relations entre les deux pays, aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique. À cet égard, le président de la République a reçu hier à Alger Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, membre de la famille princière koweïtienne et propriétaire de la Kuwait Holding Company. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, indique un communiqué de la Présidence. Cheikh Abdallah Nasser Sabah Al Ahmed Al Sabah, également membre du Conseil d'administration du holding de projets d'investissement du Koweït «Kipco», était accompagné d'une importante délégation. Un prélude à une reprise de l'investissement étranger en Algérie. À l'issue de l'audience, Cheikh Abdullah Nasser Al-Sabah, petit-fils de l'émir de l'État du Koweït, a indiqué avoir transmis les salutations de l'émir Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah et du vice-émir, prince héritier, Mechaâl al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah, au président Tebboune. «Nous avons évoqué les relations bilatérales entre les deux peuples et les deux pays frères et examiné les domaines d'investissement et les projets économiques et les moyens de leur développement», a indiqué le patron de la Kuwait Holding Company, qui détient la Gulf Bank Algeria. Au terme de l'entretien entre le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le président de la Kamco, les deux parties ont évoqué les opportunités d'investissement, notamment dans le secteur bancaire, a indiqué un communiqué du ministère. Soulignant l' «intérêt particulier» accordé aux investissements étrangers, notamment ceux provenant des pays arabes, le ministre a révélé à son interlocuteur qu'une nouvelle loi sur l'investissement est en cours de finalisation et sera promulguée prochainement. Une loi à même de booster l'investissement et d'améliorer le climat des affaires en Algérie. En attendant, la partie koweïtienne a fait part de sa «satisfaction» quant aux investissements déjà effectués dans ce domaine (banque AGB, société mixte dans le domaine de l'assurance-vie et assurance dommages). Ces échanges ont porté, par ailleurs, sur «les possibilités de coopération en matière de modernisation de Bourse et de régulation des opérations boursières», indique le ministère. Avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, il a été question de la poursuite de partenariat entre les hommes d'affaires et l'activation du Conseil d'affaires commun aux deux pays. Une volonté réaffirmée lors de l'audience avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi. En effet, le président du conseil d'administration de Kamco Investment Company, ainsi que le conseiller en gestion et membre du conseil d'administration de la Kuwait Project Holding Company (Kipco) ont exprimé leur souhait de «promouvoir les investissements et les échanges d'expériences entre l'Algérie et le Koweït dans divers domaines. Notamment dans le domaine du tourisme», explique le même communiqué.