Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya d'El Tarf, ont mis fin à l'activité de deux trafiquants de drogue et saisi 15, 300 kg de kif traité, apprend- on de source sécuritaire. Selon la même source, l'affaire fait suite à l'exploitation d'informations fiables, faisant état du transport d'une importante quantité de kif, en provenance d'une wilaya du Centre à destination de la wilaya d'El Tarf. Suite à quoi, toutes les dispositions ont été prises, à savoir la mise en place d'un point de contrôle inopiné à l'entrée de la wilaya d'El Tarf, itinéraire de passage des deux véhicules signalés, nous fait-on savoir. Les deux voitures furent aussitôt interceptées, avec à leur bord les deux narcotrafiquants, a expliqué notre source. Soumis au contrôle identitaire et à la fouille des véhicules, il a été découvert, plus de 15 kg de kif traité, dissimulés soigneusement dans les deux véhicules. Les deux individus ont été arrêtés après avoir été surpris en flagrant délit de possession de produits narcotiques, nous dit-on. Originaires de l'une des wilayas du Centre, les deux mis en cause dans ce commerce illicite, ont été soumis aux mesures judiciaires d'usage, puis déférés par-devant le magistrat instructeur du tribunal d'El Tarf. Âgés de 30 ans, les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détention et transport de produits narcotiques, a indiqué notre source. Par ailleurs, pour les besoins de l'enquête toujours encore en cours, à travers laquelle les enquêteurs tentent de remonter la filière de ce réseau, dont les ramifications s'étendent sur plusieurs wilayas du Centre et de l'Est, nos indiscrétions n'ont pas pu être satisfaites. Hormis des probabilités sur la destination de leur acheminement. En ce sens, notre source a fait savoir, que sous toutes réserves, cette quantité de kif traité, probablement était destinée à la commercialisation dans des wilayas de la région Est du pays, dont la wilaya d'El Tarf, comme elle pouvait être destinée à la contrebande vers la Tunisie, via les frontières algériennes, a supposé notre source en concluant que les deux narcotrafiquants activent au sein d'un réseau national.