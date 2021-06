L'heure de vérité a sonné pour près de 732000 candidats désirant rejoindre l'année prochaine, les bancs des universités. Le nombre de candidats à l'examen du baccalauréat, session 2021, prévu du 20 au 24 juin, a atteint celui de 731723 candidats, a indiquée l'Office national des examens et concours (Onec). Ils devront dès aujourd'hui enchaîner les épreuves du baccalauréat pendant 5 jours, donc jusqu'à jeudi prochain, au niveau des 2528 centres d'examen, à travers les quatre coins du pays. Ceux-ci ont été, faut-il le noter, pourvus des moyens sanitaires nécessaires au bon déroulement des épreuves. En plus de réussir à vaincre le stress et éviter qu'il ne se transforme en grosse panique, les candidats devront scrupuleusement suivre les consignes du protocole mis en place afin de préserver leur santé et celle du personnel éducatif et administratif. Ces derniers se chargeront d'encadrer chaque étape du déroulement des examens. En plus de leurs missions de déceler les fraudeurs lors de la semaine chargée d'examens, ils auront comme mission de juguler le flux important des candidats à l'aide des affiches colorées au sol, rappelant les gestes barrières pour assurer le respect de la distanciation sociale. Les milliers d'enseignants qui se chargeront d'encadrer chaque étape du déroulement des examens, auront comme mission de juguler le flux important des candidats à l'aide des affiches colorées au sol, rappelant les gestes barrières pour assurer le respect de la distanciation physique. Ils auront également la mission de déceler les fraudeurs lors de la semaine chargée d'examens. Histoire de dissuader toute tentative de ce genre, le ministre avait également révélé «la mise en place d'une cellule spéciale pour passer la Toile au peigne fin.» La connexion Internet sera-t-elle coupée avant chaque épreuve? Cette question est sur toutes les lèvres. En attendant la journée d'aujourd'hui, les algériens ont de quoi être rassurés.Mohamed Ouadjaout et ses collaborateurs tablent sur l'efficacité des appareils de brouillage installés au niveau des centres d'examen, avec la collaboration des ministères de la Défense, de la Poste et des Télécommunications.Il y a également lieu de rappeler que la navigation Internet n'avait pas été perturbée durant les trois journées d'épreuves du BEM, contrairement aux années précédentes, où les autorités avaient décrété des coupures temporaires de l'accès à la Toile, pour éviter la fuite des sujets et la triche lors des examens de fin d'année. La réunion des conditions humaines et matérielles pour garantir le bon déroulement et la sécurisation du baccalauréat 2021 passera également par l'implication de plusieurs départements ministériels. La Dgsn a, pour sa part, mobilisé 15379 policiers à travers tout le territoire national.Les unités de police disposeront de tous les équipements et moyens techniques nécessaires, afin de veiller à la sécurisation du périmètre extérieur des centres de déroulement des examens. Leur mission est d'assurer la sécurisation de l'acheminement des sujets d'examen et le renvoi des colis vers les centres de compostage. La Gendarmerie nationale et la Protection civile ont également mis en place leurs dispositifs de prévention et de sécurisation en prévision des épreuves du bachot.En fait, la chaleur est une épreuve de plus à surmonter par les candidats et surveillants au bac 2021, notamment dans les régions du sud du pays. Les températures dépassent en cette période de l'année, les 43 degrés à l'ombre!