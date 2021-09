Un nouveau défi pour les Algériens! Après un été très difficile, où ils ont, encore une fois, ébahi le monde par leur légendaire solidarité, ils sont appelés à s'unir de nouveau pour une cause juste. Celle de la vaccination qui, selon les spécialistes, est le seul moyen de nous sortir de l'enfer de la Covid-19. Mais pour cela, il faut «immuniser», au plus vite, au moins 60% de la population. Un défi majeur que les autorités sanitaires veulent atteindre avant la fin de l'année. Cela, dans le but de construire une vraie digue contre ce virus et une éventuelle 4e vague, encore plus dévastatrice que les précédentes. Néanmoins, la campagne nationale de vaccination patine ces dernières semaines, alors qu'elle avait débuté l'été sur les chapeaux de roue. Ce n'est pas faute de disponibilité de vaccins. Quatre modèles sont actuellement disponibles dans les centres de vaccination, à savoir le Sinovac, l'AstraZeneca et, à un degré moindre, le Spoutnik V et le Johnson and Johnson. Pour le chinois, des millions de doses sont livrées chaque mois depuis mai dernier. Des millions d'autres devraient arriver très prochainement, alors que sa production en Algérie va être lancée avant la fin du mois, avec une capacité de 2 millions de doses par mois. Ce vaccin, homologué par l'OMS et reconnu par 10 pays de l'UE, ne va pas manquer. Il a été administré à des centaines de millions de personnes depuis presqu'un an, sans qu'aucune incidence négative ne soit signalée. Les spécialistes sont unanimes à dire que la vaccination est la seule «arme» efficace contre cet ennemi invisible. Il a été prouvé qu'elle protège relativement bien contre les contaminations. Mieux encore, ces vaccins sont très efficaces contre les cas graves et les hospitalisations. Pourtant, certains citoyens hésitent encore à sauter le pas. Les fake news, autour de la vaccination, sont l'une des raisons principales de cette méfiance. Mais il y a eu, surtout, un raté des autorités sanitaires en matière de sensibilisation et même d'organisation dans les centres de vaccination. Ce qui a refroidi plus d'un. Depuis samedi dernier, la campagne a été intensifiée à travers l'organisation d'une semaine dédiée à la vaccination. Tous les services de l'État ont été mobilisés pour l'occasion. Des vaccinodromes mobiles circulent même dans les cités et les villages les plus reculés du pays. Mais de l'aveu même des responsables du secteur, on est loin des résultats attendus. Cette campagne a été prolongée encore d'une semaine. La journée d'aujourd'hui, surnommée le «Big day», est un tournant pour cette campagne. Les citoyens doivent se rendre en masse dans les centres de vaccination pour que cette journée puisse être historique. Comme l'ont fait nos voisins tunisiens, il y a un mois, on doit se donner comme but de battre le record régional de vaccination en une journée. L'avenir du pays en dépend. C'est ensemble que nous pourrons retrouver une vie normale. Rendez-vous donc aux centres de vaccination...