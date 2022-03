Exception faite des activités pédagogiques de l'université Abderahmane-Mira, qui ont été suspendues, le reste des établissements publics et privés ont repris leurs activités le plus normalement du monde. Dans une communiqué publié, hier matin et signé par le recteur, le professeur Abdelkrim Beniaïche, indiquant que «suite au séisme du 19 mars 2022 et afin de permettre aux équipes techniques d'établir un état des lieux au sein des trois campus (Tharga Ouzemmour, Aboudaou et El Kseur), les activités pédagogiques (examens, enseignement, encadrement,...) sont suspendues pour la journée du dimanche 20 mars 2022», précisant que «les activités administratives sont également suspendues, afin de permettre aux équipes techniques d'établir un état des lieux de toutes les structures de l'université».

Dans les établissements scolaires du primaire, moyen et secondaire, les élèves étaient en examens de fin de trimestre. Sur les lieux, nous avons constaté une sérénité dans le déroulement des épreuves.

Les élèves étaient peu affectés par la secousse d'avant-hier, expliquait un directeur. Au sein des structures hospitalières, il ne reste plus que trois blessés qui suivent leur traitement. Tous les autres individus traumatisés ont quitté les hôpitaux.

Dans la veille ville, c'est plutôt l'angoisse.

La réplique d'hier matin, au enivrons de 6 h 30 min, a angoissé les habitants du vieux bâti, ébranlé par les différents séismes de ces dernières années. «Nous ne sommes pas rassurés par l'état précaire et délabré de nos maisons. Nous ne savons pas combien de temps résisteront-elles aux répliques.», souligne un habitant, terrifié.

Une homme d'une quarantaine d'années confirme le passage des agents du CTC qui ont sillonné, dès les premières heures les quartiers de la ville. De nombreuses familles se sont inscrites auprès de cet organisme, attendant la visite de ses techniciens.

Ces habitants ont vécu l'horreur, avec les fissures apparues sur les immeubles datant du début de l'époque coloniale.

La colère des citoyens contre l'administration locale et les élus n'a pas baissé d'un cran depuis déjà le dernier séisme, en mars 2021. Ils ont exprimé, à travers les ondes de la radio locale, leur irritation contre une administration et des élus «incompétents et absents, qui n'ont rien fait pour venir en aide, dès les premières heures, à la population».

Cette catastrophe naturelle a encore une fois, mis à nu la gestion «hasardeuse de tous les membres de l'administration qui n'ont jamais tenu les engagements pris et les promesses faites pris au lendemain des catastrophes naturelles», dit-on. Officiellement, le wali et ses directeurs de l'exécutif disent avoir été à pied-d'oeuvre dès les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre.

Dans les quartiers, les citoyens disent avoir constaté «l'inaction des responsables», car aucun plan d'urgence n'a été élaboré pour venir en aide à une population effrayée, exception faite de la Protection civile et du secteur de la santé, qui sont «naturellement» impliqués dans la spécificité de leurs missions pour la prise en charge et le secours des blessées