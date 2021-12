Fausses informations, insistance suspecte sur de prétendues mauvaises performances de l'économie du pays et occultation scandaleuse de faits avérés de bonne gouvernance dans de nombreux secteurs d'activités. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie multiplie les omissions volontaires et les scénarios-catastrophes, pensant décrire un pays dangereusement statique et prompt à basculer dans le chaos. Les quelques bons chiffres «accordés» par la BM sont systématiquement mis sur le compte de la revalorisation des prix de l'or noir, tout en soulignant juste après la «grande fragilité» de l'économie algérienne. La Banque mondiale n'a pas soufflé mot sur l'immense effort de réduction des importations, sans que cela ne provoque une situation de pénurie ou d'hyper-inflation. La facture a été divisée par deux en l'espace du seul exercice 2020. La performance a été rééditée en 2021, avec à titre d'exemple une baisse de 800 millions de dollars de la facture d'importation de médicament. La BM a passé sous silence ce qui, sous d'autres cieux, aurait été qualifié d'exploit. Ce résultat qui tient du succès de la lutte contre la surfacturation, les importations de prestige et le développement effectif de la production nationale n'a pas eu les faveurs du rapport. Toujours dans le domaine du commerce extérieur, l'on n'a pas vu une seule ligne sur le triplement du volume et de la valeur des exportations hors hydrocarbures. Les 5 milliards de dollars de recettes réalisées durant l'année en cours, n'a pas attiré l'attention des experts de la BM. Dans le lot du matériel exporté, on peut noter, entre autres, des turbines de centrales électriques. Ce n'est pas rien! Aucun autre pays de la région MENA n'en produit sur son sol. L'Algérie arrive à en exporter.

Le même rapport qui insiste lourdement sur les réformes structurelles qui avanceraient lentement fait mine d'ignorer les grandes avancées déjà réalisées dans beaucoup de domaines. Dans les énergies renouvelables, les start-up, la promotion des exportations, la législation des changes, la lutte contre la spéculation... Bref, il n'est pas un Conseil de gouvernement ou de minis-tres, sans que des lois réformatrices de l'économie ne soient adoptées. Le président de la République est le premier à dénoncer la bureaucratie dominante dans le pays. Mais dans le même temps la lutte contre ce monstre est bel et bien engagée et des résultats tangibles sont enregistrés au quotidien. On ne voit rien se rapportant à l'action du gouvernement dans le rapport de la BM.

On ne lit d'ailleurs rien sur l'exceptionnelle gestion de la pandémie. En dépensant quelque 4 milliards de dollars, tout en adoptant des protocoles étudiés et comptant sur la solidarité des Algériens, l'Algérie se prévaut du plus faible taux de victimes de la pandémie au Maghreb. Et elle a mené cette lutte avec ses propres moyens malgré des conditions financières difficiles. D'autres pays, notamment occidentaux se sont endettés à coups de centaines de milliards de dollars pour comptabiliser des centaines de milliers de morts. Sur ce chapitre, la BM ne parle pas de l'exploit et préfère évoquer le pire pour 2022.

Chaque chapitre du rapport apporte sa vision partielle et sa mauvaise foi. On peut citer des dizaines d'autres exemples de tripatouillage de chiffres, d'insinuations douteuses et de «prophéties» chaotiques. Il semble que la BM refuse d'admettre qu'il est possible de résister à une pandémie sans recourir à l'endettement extérieur et de s'en tirer tout en maintenant intact l'effort social de l'Etat. Et cerise sur le gâteau, poursuivre la formidable entreprise de réalisation de millions de logements, avec des matériaux locaux. La BM aurait certainement voulu que l'Exécutif abandonne un peu son rôle de protecteur de la société, qu'il laisse des familles entières mal logées, qu'il ferme tout espoir aux jeunes de posséder leurs propres logements. Mais l'Algérie n'a pas fait ce que l'institution de Breton Wood souhaitait. Elle ne s'endette pas inutilement et poursuit l'oeuvre de la déclaration du 1er novembre. Un Etat social qui pense prioritairement à ses citoyens et ne se laisse pas entraîner dans les marécages d'une mondialisation débridée, dont l'intérêt est dans la dissolution des Etats-nations. De fait, la BM n'applaudira pas le parachèvement de l'édifice institutionnel, ni l'intégration régionale qui occupe présentement le président de la République. Elle aurait souhaité que la dilapidation continue et l'argent de l'Algérie remplisse les caisses des banques étrangères.