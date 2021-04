Les chancelleries qui s'immiscent dans les affaires internes de l'Algérie ne sont pas une forme de fantasme et une vue de l'esprit de la part des autorités algériennes. Il faut dire que la responsabilité de certaines ambassades en Algérie est complètement entamée.

La question de l'ingérence n'est pas aussi manifeste, elle se fait autrement, c'est-à-dire à travers des circuits hautement étudiés et réfléchis; il s'agit d'un réseautage en bonne et due forme. Pour ainsi dire, le Hirak 2 est devenu une source de manipulation grossière que nul ne pourra démentir ou remettre en cause. C'est une vérité saillante et tangible. Beaucoup des semblant d'associations et d'organisations s'affichent d'une manière sournoise dans des dynamiques de Mouvement populaire avec l'idée qu'elles apportent leur contribution à l'élan de mobilisation dans la perspective d'un changement politique dans le pays. Mais le temps à prouvé que ces organisations ce ne sont que des satellites des organismes et des officines, portant plusieurs appellations et connotations, mais le but et le rôle sont les mêmes, celui d'assurer le relais de renseignement et de coordination pour le compte des puissances étrangères. Cette amère réalité est là, elle guette le pays à cause des infiltrés au sein du Mouvement populaire qui voulaient et veulent toujours le diriger et l'orienter vers des logiques de crise et d'impasse pour imposer un climat délétère en mesure de favoriser l'affrontement et la violence dans le pays.

Comme cette stratégie a été déjouée lors de l'irruption de l'élan populaire de 22 février 2019 et qu'aucune goutte du sang n'avait coulé, il fallait trouver une autre forme susceptible de provoquer une situation plus propice pour propager le climat de la catastrophe et de la crise. Cette retrouvaille réside dans la manipulation des réseaux de ceux qui ont bénéficié des «formations» pour la «démocratisation» de leur pays, qui en Amérique qui en Europe en général et en France en particulier. Aujourd'hui, lesdites chancelleries recourent à des méthodes pernicieuses et malsaines pour essayer de pousser vers le pourrissement sans se montrer ni se mouiller vertement. L'instrument de choix, ce sont les sbires desdites chancelleries formés et encadrés par leurs éléments dans le but de semer le chaos dans le cadre du projet destructeur et ravageur du « printemps arabe».

Ils sont connus ces organismes qui coordonnent avec des semblants associations qui activent à l'intérieur du pays. Elles bénéficient du financement et du bourses pour subir des «lifting» quant à leur action initiale à savoir de participer dans la mise en place de ce plan ourdi par les puissances étrangères et leurs nébuleuses. Il est avéré maintenant, que les chancelleries travaillent en étroite relation et coordination avec des éléments qui ont été récupérés et manipulés par ceux qui se dissimulaient derrière le fallacieux vocable d'organisations non gouvernementales (ONG).

L'Algérie est consciente de ce danger, elle est au courant de tous ces agissements des chancelleries qui utilisent des éléments comme agents de choix pour essayer d'ouvrir des brèches dans le sens du pourrissement et l'exacerbation de la crise. La bataille se situe à ce niveau de défi, c'est ce combat périlleux avec des ennemis dont les moyens dont-ils disposent sont plus que nuisibles. L'Algérie est interpellée pour frapper très fort, c'est le rôle inéluctable d'un Etat qui fait face à des menaces partout et que l'ennemi est dans la maison. Il faut dénoncer ces sbires de l'impérialisme et les affidés des laboratoires et les services de renseignements qui assurent le rôle de sherpas pour le compte desdites chancelleries. Il est temps que l'Etat s'implique mordicus dans une démarche forte en désavouant les éléments qui travaillent pour le compte des chancelleries et par ricochet pour des puissances étrangères qui aspirent à retrouver leur place en Algérie.