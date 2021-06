Le président de la République a, comme à son habitude, rendu un hommage appuyé au mouvement populaire, affirmant au journaliste d'El Jazeera qu'au tout début des manifestations contre le 5e mandat de l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika, pas moins de 13 millions d'Algériens étaient dans la rue. Pour le chef de l'Etat, les Algériens avaient exprimé leur désaccord avec le pouvoir de l'époque et adhéré ensuite au processus que leur a proposé le défunt chef d'état-major de l'ANP. L'élection présidentielle, qui a vu la participation de 10 millions de citoyens, a remis le pays sur les rails. Ensuite, «les Algériens sont rentrés chez eux», dira le président Tebboune, relevant que sur les 58 wilayas que compte le pays, une cinquantaine n'observe aucun mouvement de contestations. «Les marches se déroulent dans quelques wilayas et ne regroupent que quelques centaines de manifestants», précise-t-il, comme pour confirmer l'adhésion de la société à la démarche présidentielle et son rejet de celle des aventuriers qui travaillent à provoquer le chaos dans le pays. Pour le président de la République, la réaction salutaire du peuple algérien démontre, si besoin est, un très haut niveau de conscience. Et c'est grâce à la maturité de la société que l'Algérie a dépassé l'étape du danger. «Le Hirak authentique a atteint son objectif grâce à son pacifisme et à la protection des services de sécurité et de l'armée», dira le Président. Cependant, précisera-t-il, les dernières marches ne répondaient à aucune aspiration populaire ni dans les revendication ni dans les slogans.

Précisant que le pays a vécu son «printemps» lors des événements d'octobre 1988, le chef de l'Etat a mis en évidence l'évolution de la donne politique en Algérie. Il soutient que la société s'est effectivement débarrassée de l'islamisme radical. Cette idéologie n'a plus cours au sein de la classe politique, constatera-t-il. Il dira, en soutien à son affirmation, qu'en l'espèce, le courant politique algérien revendique une pensée islamique différente de la conception que s'en font les mouvements de cette obédience dans les autres pays.