Depuis l'émergence de l'élan populaire du 22 février 2019 à nos jours, beaucoup de choses ont changé.

La mobilisation populaire n'est plus ce qu'elle était, les Algériennes et les Algériens ont déserté ce qui est appelé communément et d'une manière galvaudée «Hirak», alors qu'au tout début dudit élan la mobilisation était à son apogée. Le Mouvement populaire avait comme objectif et mission de mettre un terme à la mascarade de l'élection présidentielle sur fond d'un cinquième mandat d'humiliation pour un président-candidat impotent et complètement infirme.

D'ailleurs, c'était cette situation qui a provoqué le ras-le-bol de la majorité des Algériennes et des Algériens en allant vers une mobilisation grandiose et massive, unique dans l'histoire de l'Algérie indépendante.

Cette mobilisation qui a touché toutes les catégories de la société algérienne avait maintenu sa cadence jusqu'à la démission du président et le départ de l'oligarchie qui symbolisait le régime honni et pestiféré. Le peuple dans sa majorité avait compris que l'enjeu du changement allait se faire, mais d'une manière intrinsèque et dans le cadre des solutions algéro-algériennes, loin de toutes les ingérences et les inféodations avec les officines étrangères et les puissances d'outre-mer. Mais les nébuleuses et les forces obscures de toutes les couleurs et sous l'emprise de leurs maîtres de l'étranger ont infiltré le Mouvement populaire avec l'idée de s'emparer de ce mouvement et de cet élan mobilisateur des forces vives de la nation.

Depuis ce passage «scabreux» et sordide desdites forces inféodées aux organismes étrangers, le Mouvement populaire qui était à l'origine un sursaut salvateur et patriotique s'est transformé, petit à petit, en des forces centrifuges sur fond de travail de sape où la manipulation et la récupération sont devenues légion en son sein.

L'apparition des slogans hostiles à la fraternité entre l'institution militaire et le peuple, et d'autres, versant dans l'obscurantisme, le communautarisme, le révisionnisme et le populisme fasciste a contribué grandement et gravement dans la fuite de parties importantes et considérables d'Algériennes et Algériens de ce mouvement détourné et instrumentalisé à des fins strictement sectaires et aux visées de mainmise et d'hégémonie de l'hydre islamiste mortifère en usant de l'aide et du soutien des officines étrangères.

Cette situation clivante qui commençait à caractériser la nébuleuse du «Hirak» 2 a participé dans l'émiettement des forces et l'effritement de potentiel de la mobilisation au point que les manifestations se sont rétrécies telle une peau de chagrin et tout le monde pouvait s'apercevoir que la période de la grande mobilisation avait cédé la place à une espèce de manipulation obéissant à des agendas et des feuilles de route savamment orchestrés et préparés d'une manière coordonnée et concertée.

Cette nouvelle donne a suscité des réactions au sein des forces obscures qui cherchaient à s'emparer du Mouvement populaire. Depuis, les échanges d'insultes et de quolibets et la diffusion des vidéos dans le cadre d'une propagande pernicieuse et mensongère ont lieu dans le but de pousser au pourrissement et rendre le climat politique délétère et infect.

L'impasse du «Hirak» 2 se précise avec force, les crises de discours et la faillite de l'action renseignent sur l'activisme d'un nombre de missionnés, qui ne sortait pas du cadre d'une approche de manipulation et de récupération avec l'idée de rééditer les scénarios de la Libye, la Syrie et le Yémen ainsi que d'autres pays qui ont vécu le ravage et la déferlante destructrice des «printemps arabes» et leurs conséquences sur l'indépendance et la souveraineté des pays en question.

Les mercenaires ont été démasqués, les plans ourdis par des forces étrangères et leurs sbires de l'intérieur ont été déjoués et disqualifiés par la vigilance des institutions de l'Etat et par la prudence instinctive de la majorité du peuple algérien quant à des menaces qui guettent le pays et son entité nationale.