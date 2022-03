Tout comme chaque année, le livre d'expression amazighe aura sa place au Salon international du livre d'Alger (Sila) dont la vingt-cinquième édition se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er avril. En plus des stands des éditeurs ayant produit des livres en langue amazighe qui proposeront des romans, des recueils de nouvelles et de poésies, le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) reste fidèle à ce plus grand événement culturel en Algérie. Cette fois-ci, le HCA a mis le paquet concernant le nombre de nouveaux livres qui seront proposés au lecteur à l'occasion de la 25e édition du Sila. Près d'une trentaine de nouveautés en langue amazighet, toutes variantes confondues (chaouie, kabyle, mozabite, targuie), seront proposées à la vente au stand du HCA tout au long de la durée du Sila. Mais pas que. Il y aura également plusieurs ventes-dédicaces en présence des auteurs de ces livres, a indiqué Si El Hacheimi Assad, secrétaire général du HCA. Parmi les présents, on citera Yacine Meziani, Karim Saâoui, Rachid Adjaout, Mohand Akli Salhi, Zahir Meksem, Soltane Sabri, Amar Khaber... Les écrivains conviés à y dédicacer leurs livres proviennent des quatre coins du pays, notamment de Ghardaia, Batna, Khenchela, Oran, Alger... Dans le même sillage, le HCA a prévu la tenue, ce 26 mars, d'une journée d'étude à l'espace «Esprit Panaf» au niveau du Pavillon «Concorde». Cette journée scientifique aura pour thème: «La carte linguistique et culturelle de l'Algérie».

Nourredine Djouadi, enseignant à l'université d'El Oued, développera le rôle de la carte linguistique et culturelle dans le développement et l'économie nationale alors que Lyazid Oulha de l'université de Mascara parlera des données linguistiques et préliminaires au dossier de présentation de notre pays dans la nouvelle édition de l'Atlas mondial des langues de l'Unesco. «L'origine des noms algériens, de l'identité à la créativité» sera le thème que décortiquera Farid Benramdane de l'université de Boumerdès. Pour la dernière journée du Sila, soit le 1er avril, le Sila prévoit une fenêtre sur les activités extrêmement riches de l'association culturelle «Numidia» d'Oran, au cours de laquelle les membres de cette dernière présenteront leurs publications récentes dont des recueils de contes en langue amazighe sur support multimédia.