Que la fête commence! Le coup de starter des festivités du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale a été donné, hier. Cette semaine de fête a débuté par un méga-concert au stade du 5 juillet à Alger. Néanmoins, le soixantenaire de l'indépendance n'est pas que folklorique. Des colloques et autres rencontres scientifiques sont également au programme. À l'instar du colloque scientifique sur les cadres de référence d'identité et d'identification qu'abritera les 2 et 3 juillet la wilaya d'Oran. C'est le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) qui organise cette rencontre scientifique en collaboration avec l'université d'Oran 2 Ahmed Ben Ahmed, le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) et la société algérienne savante d'onomastique (Saso). Un évènement qui se fait sous l'égide du wali d'Oran, Saïd Saâyoud.

D'ailleurs, il donnera, ce matin, le coup de starter de cet événement intitulé:«L'Algérie: société, nation et nomination» en compagnie du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad. Le présent colloque se tiendra au siège de l'Organisation nationale des Moudjahidine, bureau d'Oran sis 44, Boulevard de l'ALN (ex-Front de mer). «À cette occasion historique de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, il est opportun d'interroger les systèmes de dénomination et nomination, aussi bien traditionnels que modernes de l'Algérie, en tant que société et nation», souligne Si El Hachemi Assad. Lors des activités du colloque, des réponses seront apportées à la question suivante: qui sommes- nous en tant qu'Algériennes et Algériens par rapport aux noms que nous portons (anthroponymes), que portent les lieux (toponymes), les tribus et groupes familiaux (ethnonymes), les espaces sacrés et mystiques (hagionymes), les noms des produits traditionnels et modernes (onomastique commerciale), les noms des personnages littéraires fictifs (onomastique littéraire), les noms des événements historiques, politiques, militaires, les noms d'entreprise, de sites web, de personnes morales (l'onomastique des organisations), etc?

Les spécialistes et chercheurs conviés interrogeront, également, d'autres domaines de l'onomastique (noms propres) algérienne, à propos de ce qui constitue la nation algérienne, à travers ses noms propres et leurs significations, et cela aussi loin que possible dans le temps et aussi larges dans l'espace que l'est la vastitude du pays. Cette rencontre ciblera l'onomastique de l'Algérie et le concept d'algérianité, au travers des noms de ses espaces naturels, de son peuplement, de ses croyances, de son imaginaire artistique et littéraire, lesquels ont permis et permettent encore d'asseoir les concepts de nation, adossée à une unité nationale et à sa cohésion sociale, l'intégrité territoriale et sa représentation mentale, les mythes de fondation et leur transmission orale et écrite. En plus de tout ce qui est énoncé, la dimension régionale et universelle des contacts des peuples sera mise en relief, et ce, à l'occasion, où Oran est élue capitale méditerranéenne, dans ses dimensions sportives, culturelles et interculturelles les plus fécondes.