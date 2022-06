La célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale n'est pas faite que de folklore. Les festivités réservent une large part aux activités scientifiques. C'est dans ce cadre qu'un colloque scientifique sur les cadres de référence d'identité et d'identification, au travers des instruments de la filiation véhiculés par les systèmes onomastiques algériens sera organisé les 2 et 3 juillet prochain à Oran.

Intitulé «L'Algérie: société, nation et nomination», ce colloque est organisé par le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), l'université d'Oran Ahmed Ben Ahmed, le Centre national en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) et la Société algérienne savante d'onomastique (Saso). Inscrit au programme officiel des activités culturelles et scientifiques de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, le colloque aura à se pencher sur des thèmes liés aux domaines de l'onomastique algérienne, dans ce qui constitue la nation algérienne, ses noms et leurs significations.

Il s'agit, avant tout, d'apporter des «éclairages quant à l'existence d'une identité onomastique typiquement algérienne», expliquent les organisateurs. Selon le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, «cette collaboration fructueuse, élargie à l'université d'Oran et au Crasc, permet de définir et d'affiner davantage les approches scientifiques et les outils méthodologiques oeuvrant dans le sens des interactions entre le territoire algérien et son peuplement, l'unité nationale et sa cohésion sociale». Ainsi, il sera question des systèmes de dénomination et nomination, aussi bien traditionnels que modernes de l'Algérie, en tant que société et nation.

Les intervenants forts nombreux à ce colloque répondront à de pertinentes questions: qui sommes- nous en tant qu'Algériennes et Algériens par rapport aux noms que nous portons (anthroponymes)? Que portent les lieux (toponymie), les tribus et groupes familiaux (ethnonymie), les espaces sacrés et mystiques (hagionymie), les noms des produits traditionnels et modernes (onomastique commerciale), les noms des personnages littéraires fictifs (onomastique littéraire), les noms des événements historiques, politiques, militaires, les noms d'entreprise, de sites Web, de personnes morales (l'onomastique des organisations), etc?