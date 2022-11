Le Haut commissariat à l'amazighité (le HCA) a actualisé, jeudi, une convention signée en 2014 avec l'université Akli Mohand Oulhadj (Uamo) de Bouira, pour promouvoir davantage l'enseignement de la langue et de la culture amazighes. Au cours d'une cérémonie organisée au pôle universitaire de la wilaya, le secrétaire général du HCA, Si El Hachimi Assad, et le recteur de l'université de Bouira, le professeur Ammar Haihoum, ont paraphé la convention actualisée, en présence des autorités locales ainsi que de plusieurs enseignants et des étudiants. «Nous avons jugé nécessaire d'actualiser cette convention pour adapter ses articles aux nouvelles donnes apportées par la Constitution qui consacre Tamazight comme langue nationale et officielle», a déclaré le SG du HCA, relevant l'importance de l'université, qu'il a qualifiée de «partenaire qui a beaucoup oeuvré à la promotion de cette langue». Selon Assad, le contrat permet aux cadres et aux enseignants-chercheurs en tamazight de l'université de Bouira de participer aux activités et aux travaux du HCA, et également d'encadrer plusieurs ateliers du HCA à Bouira et dans d'autres wilayas du pays. «Elle permet aussi l'accompagnement des étudiants préparant le doctorat et des enseignants-chercheurs en tamazight pour leurs recherches dans le domaine de la littérature et de la langue amazighes, a-t-il encore expliqué. «Cette actualisation est un engagement afin de réaliser un important travail sur le terrain et concrétiser une vision prospective pour l'enseignement de la langue et de la culture amazighes en Algérie», a ajouté Assad, qui s'est réuni au cours de sa visite à Bouira avec les enseignants et cadres du secteur de l'éducation. Il a demandé de remettre à l'université de Bouira une série d'ouvrages en tamazight permettant d'enrichir le fonds de la Bibliothèque centrale de l'université et aux étudiants de mener facilement leurs travaux de recherche.

En outre, le premier responsable du HCA a annoncé que les festivités officielles célébrant le Nouvel an amazigh 2023 (Yennayer 2973) auront lieu dans la wilaya de Ghardaïa, au mois de janvier prochain. Le HCA prendra part aussi à une rencontre qu'abritera la wilaya de Tlemcen en février prochain, avec pour thème: «Les langues africaines», selon Assad.