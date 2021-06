Le groupe public HTT(hôtellerie, tourisme et thermalisme) propriétaire des hôtels publics réquisitionnés pour les besoins de confinement obligatoire de 5 jours pour les passagers arrivant en Algérie depuis l'étranger, a réagi hier, dans un communiqué aux critiques sur les conditions d'accueil et d'hébergement. «Suite aux remarques formulées à travers les réseaux sociaux par une citoyenne rapatriée le 3 juin 2021, en provenance d'Istanbul et confinée dans l'hôtel Mazafran à Zéralda, le groupe souhaite réagir sur les deux volets dont il est responsable à savoir l'hébergement et la restauration», a soutenu, dans son document, le groupe HTT. «Les bus transportant les 197 passagers sont arrivés à 16 h 30 au niveau de la réception de l'hôtel. Les passagers sont réceptionnés par vague de 50 personnes pour respecter les mesures de distanciation physique au niveau de l'hôtel et pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à l'affectation des chambres et des fiches de police», peut-on lire sur ce document. S'agissant des mesures sanitaires, le groupe a affirmé que «les consignes fermes et strictes ont été données aux responsables de l'hôtel ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour le respect du protocole sanitaire qui est en vigueur depuis mars 2020 à ce jour». Contrairement à ce qui a été dit sur une vidéo diffusée sur les réseau sociaux, le groupe HTT fait savoir que «le temps d'attente dont il est fait mention est uniquement lié au temps d'admission et non à une mauvaise organisation». Il est rajouté qu' «une expérience dans ce domaine est à mettre à l'actif de l'hôtel Mazafran, qui a géré avec succès des dizaines d'opérations de confinement durant l'année 2020». Le groupe est revenu sur «les conditions d'hébergement, qui sont, dit-il « tout à fait respectables». Et les bungalows dont il est fait mention, poursuit-il «ont été réhabilités dans le cadre du programme de modernisation». «Selon les mêmes témoignages de la citoyenne, ces bungalows étaient propres et nettoyés», indique la même source. Concernant l'affectation des chambres doubles ou individuelles, «le choix est laissé aux citoyens selon leur convenance», soutient ledit groupe, rappelant qu'il n'a jamais été question d'imposer une quelconque option». «Pour les familles, elles sont hébergées dans des suites ou des bungalows, selon le nombre d'enfants», a-t-il expliqué. Quant au dîner servi aux confinés le 3 juin, il est constitué, d'après la même source, de «salade de crudités citée par l'intéressée, d'un plat principal (blanquette de veau), accompagné d'un dessert (fruit de saison), servi dans les chambres». Enfin, le petit-déjeuner est également servi au niveau des bungalows», précise le groupe HTT.