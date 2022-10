Aux côtés des services des ressources en eau et des services agricoles, la Sonelgaz joue un rôle essentiel dans le développement du secteur agricole. En effet, c'est grâce à l'énergie électrique que fonctionnent les diverses pompes hydrauliques utilisées par les agriculteurs, soit au niveau des puits traditionnels ou alors pour leurs forages. À cet effet, dans un communiqué rendu public, la direction de distribution de Bouira fait état de raccordement de pas moins de 166 exploitations agricoles à l'énergie électrique, une opération qui a coûté 146 MDA dont 51 millions de la trésorerie de la Sonelgaz. Aussi, les services des ressources en eau ont été concernés par des raccordements à l'énergie électrique, Widad Ben Youcef, la chargée de communication de la direction de distribution de Bouira dans le même communiqué, révèle que 31 raccordements ont été réalisés à l'électricité, dont 18 forages, cinq stations de pompage et huit puits.

Une opération qui a nécessité la bagatelle de 38 MDA dont une contribution de la direction de distribution estimée à 3,8 millions de dinars. Il est souligné par ailleurs, dans le communiqué, que ce sont là des concrétisations du programme économique initié par le président de la République, pour participer à l'essor de la wilaya, d'ailleurs, il est même rappelé le raccordement, en cette année 2022, de 18 investissements concernant ces deux énergies vitales, électricité et gaz, afin de permettre aux investisseurs les meilleures conditions de travail. La chargée de communication réitère les fameux souci qui impacte, à chaque fois et à la fois, la trésorerie de l'entreprise et le confort des clients, il s'agit du vol de câbles et d'équipements électriques et aussi des atteintes aux tiers.

Depuis le début de l'année en cours jusqu'à ce jour, il est signalé pas moins de 5,8 km de câbles électriques et huit disjoncteurs dérobés, causant ainsi des pertes colossales à la trésorerie de l'entreprise et des désagréments regrettables pour les clients.

La dernière agression en date, du réseau de la Sonelgaz fut il y a à peine une semaine, aux environs de Hammam Ksana, dans la commune d'El Hachimia, où pas moins de 960 mètres linéaires de câble électrique (basse tension) ont été dérobés. Les services de la direction de distribution de Bouira condamnent énergiquement ces actes de vandalisme, même si à chaque fois une plainte est déposée auprès des services compétents, il n'en demeure pas moins que la vigilance des citoyens doit être de mise, estiment les agents de la Sonelgaz.

La pluie tarde à tomber, les agriculteurs sont dans l'expectative. La campagne labours semailles est lancée, mais l'entame de l'opération est timide, notamment chez les petits paysans. «Malgré les assurances des services de la wilaya à garantir une meilleure distribution de l'eau d'irrigation, malgré les nouveaux forages des services des ressources en eau et en dépit même des autorisations de réalisation de nouveaux forages chez les particuliers, on reste craintif, mais grâce à Dieu,on va se lancer», laissent entendre les agriculteurs, notamment les petits fellahs exerçant dans l'agriculture de montagne.