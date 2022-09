Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a exposé, lors des travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, les résultats des consultations menées par l'Algérie en prévision du Sommet arabe, et sa position sur l'évolution de la région arabe. Une réunion présidée par la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Al- Mangoush. Selon un communiqué du ministère, le chef de la diplomatie algérienne a souligné qu'au vu de la «situation internationale actuelle délicate», il est impératif de redoubler d'efforts pour éloigner la région arabe de ces tensions et des différents défis qui en découlent. Aussi, est-il temps de «reprendre l'initiative» afin de «raviver l'esprit de solidarité arabe envers les nobles objectifs pour lesquels la Ligue des États arabes» a-t-il mis en avant, soulignant que la Ligue arabe doit être un «espace de coordination». Des objectifs que l'Algérie a fait siens, note Ramtane Lamamra, et qui constituent «le baromètre d'actions et l'axe des efforts déployés sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des consultations qu'il mène avec ses frères, les dirigeants arabes, en vue du Sommet arabe d'Alger».

Le périple de Lamamra se poursuit. Après son déplacement en Palestine, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a été reçu, hier, par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Ces visites et déplacements montrent, on ne peut plus clairement, que les autorités algériennes respecteront la date fixée pour l'organisation du Sommet arabe, à savoir les 1er et 2 novembre prochain. Le périple s'achèvera une fois que le ministre Ramtane Lamamra sera reçu par les dirigeants des pays du Golfe.

La Palestine est le premier pays qui vient de recevoir l'invitation d'honneur au prochain Sommet arabe. Ce geste se veut une manière très forte de la part de l'Algérie quant à son attachement à la cause palestinienne et la défense des causes s'inscrivant dans l'optique consistant à renforcer la solidarité arabe et le resserrement des rangs pour faire face aux grands défis et enjeux qui se dressent aux États arabes dans un contexte géopolitique international très sensible. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait souligné dans ce sens que «l'Algérie jouit de toute la crédibilité pour pouvoir réconcilier les factions palestiniennes, étant le seul pays qui n'a pas de calculs étroits à ce propos, de même qu'il se tient aux côtés de l'Organisation de libération de la Palestine en tant qu'unique représentant légitime du peuple palestinien».

Le Sommet arabe sera un événement qui va permettre à l'Algérie de jouer le rôle de médiateur dans la perspective de rapprocher les points de vue et de juguler les conflits inter-arabes pour s'atteler à faire face aux véritables défis qui s'imposent au Monde arabe. Le Sommet arabe a été traité par certains médias inféodés au Makhzen et au sionisme d'une manière agressive en allant jusqu'à dire que ce Sommet sera reporté et que l'Algérie n'organisera pas cet événement arabe. Pendant ce temps, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït, avait déclaré, lors de sa visite à Alger, que ce Sommet sera «un grand succès», et d'ajouter «une grande convergence enregistrée autour de la plupart des questions soulevées sur la scène arabe». Toutes les voix qui prêchaient l'imposture et des mensonges rien que pour jouer les trouble-fêtes contre l'Algérie ont été réduites à leur juste expression perfide.