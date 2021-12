L'Agence nationale de la sécurité sanitaire a moins de deux ans d'âge. Créée en pleine vague épidémique de la Covid-19, sa mission est bien plus large que la seule gestion de l'épidémie. Elle a la lourde charge de proposer une réforme sanitaire. Le choix porté sur le professeur Senhadji pour diriger l'Agence est, disons-le, judicieux. L'homme connaît parfaitement la santé algérienne pour y avoir longtemps exercé. Il peut tout aussi se targuer d'avoir une réelle expérience de ce qui se fait ailleurs où la prise en charge médicale de la population est bien meilleure. Cette double expérience confère au professeur une compétence assez rare à même d'identifier les faiblesses de l'hôpital algérien et l'arrimer à la modernité.

À ce propos, il faut dire que le Système national de santé a véritablement besoin d'une mise à niveau pour éviter son déclassement. Conçu initialement pour faire face à une réalité épidémiologique spécifique aux pays confrontés à un schéma sanitaire où les maladies du tiers-monde dominaient, le système a réussi, au-delà de toutes les attentes, à éradiquer de nombreuses maladies contagieuses. La poliomyélite à la rougeole, en passant par le choléra et la typhoïde, sont autant d'affections combattues avec un succès certain. Aujourd'hui, la demande en soins des Algériens a sensiblement évolué. Les épidémies ont totalement changé de nature. Les maladies dominantes en Algérie sont très proches de celles des pays occidentaux.

Les «épidémies» ont d'autres noms que la poliomyélite et la rougeole. Ce sont le diabète, l'hypertension artérielle, les cardiopathies et autres maladies émergeantes que l'Algérie traite dans un cadre sanitaire quelque peu vieillot. On retiendra à titre d'exemple, la propension de ne pas bien s'occuper du matériel de diagnostic par imagerie. Les patriciens jurent de son caractère indispensable, mais les très récurrentes pannes qui touchent ce genre d'équipement amènent à se poser des question sur une véritable défaillance du Système national de santé.

Ce simple exemple est, en réalité, l'arbre qui cache la forêt. Les insuffisances du système à faire convenablement face au défi sanitaire du XXIe siècle sont nombreuses et seul un sérieux travail d'adaptation est plus que nécessaire pour donner aux professionnels algériens de la santé un outil à la hauteur de la demande qu'exprime une société heureusement débarrassée des grandes maladies du tiers-monde, mais confrontée à une nouvelle réalité, sans que son système de santé ne sache y répondre avec un maximum d'efficacité.

Dans le fond, la problématique semble claire. Mais faire évoluer un mastodonte de la taille du système algérien de santé n'est pas du tout chose aisée. En cela, le professeur Kamel Sanhadji, qui a été missionné par le président de la République pour faite muter la santé, a certainement fort à faire.

Des dizaines d'hôpitaux, des milliers de polycliniques, des centaines de milliers d'employés, une mentalité restée encore à l'ère de «la médecine de papa», constituent les éléments d'une grosse machine qu'il va falloir rénover et y mettre un sang neuf en matière d'approche de la question sanitaire. Depuis avril 2020, date de la création de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire au lendemain de l'apparition en Algérie de la pandémie de la Covid-19, moins de deux années se sont écoulées. Le professeur Senhadji et ses équipes, dont le travail au quotidien est de «renforcer la santé publique, aider à faire face au coronavirus et autres maladies graves et contribuer à la réforme hospitalière», sont présentement happés par la pandémie. Il reste que la réflexion autour du renforcement de la santé publique et la contribution à la réforme hospitalière n'ont jamais cessé. Le professeur qui a exercé dans l'équipe qui a découvert le virus du sida, connaît l'importance de la recherche, mais également l'apport plus que conséquent des nouvelles technologies dans l'acte médical. Un axe central dans la réforme de la santé et l'un des piliers d'un système de santé rénovée. En attendant, la préoccupation de l'heure est à la lutte contre la pandémie. À ce propos, le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire préconise la création d'un hôpital spécialisé anti-Covid-19 pour alléger la pression sur les hôpitaux et assurer une prise en charge optimale des malades.